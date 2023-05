Gemeente zet aanbieders hoeveproducten in de kijker

De gemeente Maldegem is van mening dat landbouwers momenteel alle positieve steun kunnen gebruiken. Met een nieuw project geeft ze aanbieders van hoeveproducten een duwtje in de rug.

“Met dit project zetten we in op lokale economie, landbouw en toerisme”, zegt schepen van Landbouw Valerie Taeldeman (CD&V). “We willen de Maldegemse landbouwers positief in beeld brengen, onze inwoners meer bewust maken van initiatieven op het vlak van korte keten en horeca- en logiesuitbaters stimuleren om hoeveproducten aan te bieden of te integreren in hun uitbating. Als gemeente kunnen we hiervoor rekenen op 5.000 euro subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.”

Overzichtskaart

“Om de aanbieders van hoeveproducten extra in de kijker te zetten, zullen we op onze gemeentelijke website een overzichtskaart met hun adres plaatsen, papieren onderleggers ontwerpen en die gratis ter beschikking stellen van de lokale horeca en gepersonaliseerde fotobanners aanbieden, die producenten op hun erf kunnen plaatsen. Ten slotte zullen we ook een proefmoment organiseren, waarop de Maldegemse horeca- en logiesuitbaters kennis kunnen maken met de hoeveproducten en de mensen die ze produceren”, klinkt het tot slot. (MIWI)