Gemeente Wingene werkt aan een zorgzame buurt met Metgezellen

Wingene wil via het buurtproject Metgezellen een zorgzame buurt ontwikkelen. Een buurt met meer levenskwaliteit, sociale contacten en versterking onder de inwoners.

In samenwerking met Woonzorggroep GVO, de scholengemeenschap Driespan en SAAMO wil de gemeente het zorgzame buurtproject Metgezellen inzetten. Helpende inwoners worden de ‘Metgezellen’ binnen het project en zo kan de buurt een zorgzame buurt worden.

“Onder een zorgzame buurt zien we een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp en ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners en anderen.”

“Een gezegde zo oud als de tijd, It takes a village’ dat is wat de pandemie al vlug aantoonde”, vertelt schepen van Welzijn Tom Braet (CD&V). “Wanneer het sociaal of familie netwerk wegvalt, keert men terug naar de buurt. Maar soms is het moeilijk om contact te leggen met de buren of om hulp te vragen. Maar is er nog een mooie trend die uit deze pandemie naar voor komt. We kregen opnieuw zin om mensen bij de staan in tijden van nood”.

Buurtzorgregisseur

Het project Metgezellen zal begeleid worden door een buurtzorgregisseur die het aanspreekpunt voor buurtbewoners, organisaties en verenigingen vormt en daarbij optreedt als brugfiguur tussen hen en het lokaal bestuur. Daarnaast zorgt die persoon voor een goede samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners.

“Wij zoeken hiervoor iemand met passie voor het sociaal weefsel, iemand die een verschil wil maken in onze gemeente. De vacature wordt weldra opengezet.”

Partners en inwoners

Dit project rond Zorgzame Buurten is een punt uit het meerjarenplan van de gemeente. De gemeente werkt samen met andere partners.

“We contacteerden SAAMO om met hun expertise in Zorgzame Buurten een vliegende start te kunnen maken. Dit is niet de eerste samenwerking. In het verleden legden we samen reeds de basis voor een brugfigurenwerking in een landelijke omgeving en het lokaal dienstencentrum Geselle.”

“Ook onze lokale partners waaronder GVO en scholengroep Driespan helpen mee in het project. Onze doelstelling is om een draagvlak te creëren voor elke inwoner, schoolgaande leeftijd, ouders, grootouders of inwoners met een zorgnood. Net zoals de gemeente komen ook onze partners dagelijks in contact met de buurt en kunnen zij die zin voor buurtzorg helpen uitdragen.”

“We nodigen onze inwoners uit om deel te nemen aan het project om verder te bouwen aan een #warmwingene waarin we nog lang en gelukkig kunnen leven”, sluit Tom Braet af.

(NS)