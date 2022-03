Gemeente Wingene vangt Oekraïners op in leegstaande bibliotheek en klooster

De gemeente Wingene en het Sociaal Huis zullen er alles aan doen om vluchtelingen vanuit Oekraïne een warm onthaal aan te bieden. Er wordt gezorgd voor huisvesting in de leegstaande bibliotheek en het klooster en daarbovenop werkt men een begeleidings- en ondersteuningstraject uit.

De oorlogssituatie in Oekraïne raakt iedereen. Heel wat vluchtelingen lopen van het geweld weg en komen ook in Wingene aan. Er is nood aan een warme opvang met een goede thuisbasis.

Emotionele tocht

Bij de vluchtelingen horen zowel grootmoeders, moeders en kinderen die vaak niet meer dan een kleine koffer met kleding bij zich hebben. Ze maakten een lange en emotionele tocht mee en komen hier terecht in een onbekend land.

Momenteel is een van de grootste noden de crisishuisvesting. Aan alle gemeenten werd gevraagd om mee crisishuisvesting te organiseren, al dan niet in samenwerking met solidaire organisaties of burgers.

Op zoek naar meubels

“Die oproep werd in onze gemeente Wingene meteen beantwoord”, zegt burgemeester Lieven Huys (CD&V). “Zowel particulieren als de gemeente hebben een aanbod klaarstaan”. “Inderdaad”, vult schepen van Welzijn Tom Braet (CD&V) aan, “we zijn een warm Wingene en we zullen de Oekraïners een warm onthaal aanbieden.”

Vanuit de gemeente kwam er al een algemene oproep met de vraag of er iemand een plekje vrij had om de vluchtelingen op te vangen. De gemeente Wingene ging zelf ook op zoek naar een aantal locaties die kunnen ingezet worden als collectieve crisisopvang.

Oude bibliotheek

“De oude bibliotheek is daar de ideale uitvalbasis voor”, gaat Tom Braet verder. “Die staat immers leeg en ligt centraal in onze gemeente en dicht bij onze gemeentelijke dienstverlening.”

Ook in het klooster worden er kamers klaargemaakt. “Alleen zijn we nog op zoek naar meubels om daar een warme thuisbasis van te maken”, vult Lieven Huys aan. “Wij vragen daarbij de hulp van onze Warme Wingenaren.”

Burgers die graag hun steentje willen bijdragen kunnen via de website nagaan welke spullen de gemeente nog zoekt. Op zondag 13 maart kunnen de spullen afgeleverd worden aan de voormalige bibliotheek op het Gemeenteplein.

Ook burgers die willen bijdragen in tijd door vrijwilligerswerk, buddybegeleiding of als vertaler-tolk kunnen zich ook registreren op de gemeentelijke website via www.wingene.be/wingene-helpt-oekraine.