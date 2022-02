Gemeente Wingene krijgt Vlaamse subsidie om digitale dienstverlening verder uit te rollen

Het uitrollen van een digitale en klantvriendelijke dienstverlening staat al geruime tijd hoog in het vaandel bij de gemeente Wingene. Het bestuur wil het online aanbod voor inwoners nog meer versterken en dit aanbod is immers de klok rond bereikbaar. De gemeente diende een projectaanvraag in en de aanvraag werd geselecteerd door de Vlaamse overheid. Ze ontvangt een subsidiebedrag van 90.000 euro.

Met het project ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ ondersteunt Vlaanderen diverse steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. Meer concreet zorgen de projecten voor een snellere doorlooptijd en minder administratieve rompslomp voor de inwoner, minder verplaatsingen, betere informatie en toegankelijke diensten.

Premie-, subsidie- en toelagebeleid

“Ons gemeentebestuur is erg ambitieus op vlak van dienstverlening”, weet algemeen directeur Jurgen Mestdagh.

“We dienden een projectaanvraag in en we zijn zeer tevreden dat ons project, waarmee we ons premie-, subsidie- en toelagebeleid willen optimaliseren, werd geselecteerd uit 28 kandidaten. Ons team is erg trots dat de gemeente Wingene als enige plattelandsgemeente geselecteerd is door de Vlaamse overheid.”

Hefboom naar slimme subsidies

De komende maanden werken verschillende groepen hard aan de ontwikkeling van het project. “Het digitaliseren en automatiseren van het hele subsidieproces zien we als een hefboom naar slimme subsidies en een dienstverlening op maat van onze inwoners, verenigingen en ondernemingen”, vult Tim Denoulet projectmanager organisatieontwikkeling aan.

“De ontwikkeling en uitwerking van dit project zal gedeeld worden met de buurgemeenten van Midwest.”

Nog steeds welkom in het gemeentehuis

Brecht Warnez, die schepen is van Communicatie en Dienstverlening, is al geruime tijd bezig met het digitaliseren van gemeentelijke diensten.

“Via de digitale manier kan je met slechts enkele muisklikken je dossier inkijken of documenten opvragen zonder verplaatsing en tijdsverlies en worden steeds meer zaken mogelijk. Ook al wordt dit digitaal aanbod uitgebreid, onze inwoners blijven altijd welkom op het gemeentehuis wanneer ze dit wensen.”