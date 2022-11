Gemeente Wingene beschikt over nieuw Contactpunt ‘1750’: “Fysiek, telefonisch en digitaal”

Het getal ‘1750’ is meer dan zomaar een nummer. Het is een centraal contactpunt dat zowel fysiek, telefonisch als digitaal bereikbaar is. Dit algemeen contactnummer heeft als doel de dienstverlening te moderniseren en voor iedereen toegankelijk te maken.

De dienstverlening in de gemeente Wingene is in volle evolutie. In juni werd de reservatiedienst omgedoopt tot het nieuwe Vrijetijdspunt, waar burgers en verenigingen terecht kunnen voor alle vragen rond het vrijetijdsaanbod. Halverwege september werd de gloednieuwe Wingene-app gelanceerd en er wordt blijvend ingezet op digitalisering. Twee jaar geleden werden ook de openingsuren van het gemeentehuis al verruimd met een laatavondopening op dinsdag. En nu komt het nieuwe Contactpunt 1750 er.

“We merken dat het voor onze inwoners nog niet altijd even duidelijk is waar ze terecht kunnen met hun vragen of opmerkingen”, vertelt schepen van Dienstverlening Brecht Warnez. “We gaan dit nu eenvoudiger maken via het Contactpunt 1750, waar iedereen terecht kan. Het gaat verder dan een gewoon nummer. Het wordt een gemeentelijk orgelpunt van een traject dat vijf jaar liep om onze dienstverlening te moderniseren. Het meldpunt is een breed kanaal en bereikbaar via het telefoonnummer 1750, via chat, via mail, via WhatsApp, Facebook, via de Wingene-app of via 1750.wingene.be.”

Als inwoner kies je voortaan zelf wat het beste werkt

Onthaalpunt

Er komt ook een fysiek onthaalpunt in het gemeentehuis waar alle burgers terecht kunnen voor de behandeling van algemene informatievragen en eerstelijnsvragen en doorverwijzingen. Tijdens de openingsuren worden bezoekers in het gemeentehuis vanaf nu verwelkomd aan het onthaal. De onthaalmedewerkers helpen waar nodig. Kan je niet meteen geholpen worden aan het onthaal, dan verwijzen de medewerkers je door naar de juiste dienst of medewerker. “Als inwoner kies je voortaan zelf wat het beste werkt. Warme en mensgerichte contacten staan centraal, of je nu thuis vanuit je zetel informatie nodig hebt of liever langskomt in het gemeentehuis. We willen dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente en dat betekent dat we als bestuur aanspreekbaar zijn voor iedereen, 24 op 24 uur, zeven op zeven kan je een afspraak maken, een melding doorgeven of een suggestie doen. 1750 is het nummer en is handig om te onthouden”.

Betere dienstverlening

Het nieuwe Contactpunt sluit aan bij de beleidskeuze om sterk in te zetten op een verbeterde dienstverlening. De gemeente zet de burger centraal, waarbij ingezet wordt op een efficiënte en professionele opvolging van alle meldingen, vragen, suggesties en klachten. Dat gebeurt vanaf nu via een efficiënt systeem voor de registratie en opvolging van alle meldingen, klachten en suggesties en vragen. “Iedereen heeft recht op uitstekende dienstverlening. Alles wat binnenkomt wordt bovendien verwerkt in een gloednieuw systeem, wat de behandeling moet vergemakkelijken”, sluit Brecht Warnez af.