Gemeente Wevelgem zoekt kandidaten voor creatieve workshops rond CWRM–beeldjes

Toen op het recyclagepark in deelgemeente Gullegem 24 CWRM-beeldjes werden gevonden, gedropt in een container, deed dat heel wat stof opwaaien. Nu worden die beeldjes dankzij Wevelgems kunstenaar Kris Vandenberghe verwerkt tot kunstwerken. Wie zich geroepen voelt, kan tijdens een workshop en met behulp van resthout een van die kunstwerken vorm geven.

600.000 beeldjes vormden in 2018 samen het Coming World Remember Me-kunstwerk in de palingbeek in Ieper. De beeldjes stonden voor alle slachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog in België om het leven gekomen zijn. Het spectaculaire kunstwerk lokte zeer veel nieuwsgierigen, toen het werd afgebroken was er dan ook een stormloop om zo’n beeldje te bemachtigen. Het was de bedoeling dat iedereen aanvankelijk één, uiteindelijk een beperkt aantal beeldjes mocht meenemen. En dat ze niet verkocht mochten worden maar bij voorkeur een mooi plaatsje zouden krijgen. Als herinnering. Geheel in de filosofie van het oorspronkelijke kunstwerk. Toen bleek dat er 24 van die beeldjes in een container waren beland, veroorzaakte dat een storm van verontwaardiging.

De gemeente Wevelgem vroeg aan haar inwoners wat er met de beeldjes diende te gebeuren. Nu is beslist dat ze een nieuwe bestemming zullen krijgen. Tijdens acht workshops die geleid worden door Wevelgems kunstenaar Kris Vandenberghe zullen de deelnemers werken rond het thema ‘Herinner je?’. De CWRM-beeldjes zullen daarbij in de eerste plaats als inspiratiebron dienen.

24 CWRM-beeldjes kwamen in een container terecht. © SL

Je eigen kunstwerk

“Het is de bedoeling dat er uit die workshops 24 nieuwe kunstwerken gemaakt worden met resthout, afbraakhout en gerecupereerd hout”, aldus de kunstenaar. “We zoeken bijgevolg 24 mensen die willen deelnemen aan de workshop die acht weken duurt en volledig gratis is. De mensen hoeven geen ervaring hebben of over zekere technieken beschikken. Iedereen is welkom. Ik geef regelmatig workshops waarbij we van gerecupereerd hout kunstwerken maken. Het hout bestaat uit allerlei vormen en texturen. Dit gaat van stammen tot planken, blokken, al dan niet bewerkt, gekleurd of beschilderd. Via verschillende technieken – zagen, haken, schuren, stapelen of binden – assembleer je je kunstwerk. Vaak met verrassend mooi resultaat.”

De workshops vinden plaats in het oud zwembad en starten vanaf 18 februari 2023. Op 7 november om 19.30 uur is er een infosessie. Meer info op www.wevelgem.be/herinnerje. Vanaf 8 november kan je op de webshop van de gemeente inschrijven.

Tentoonstelling

De kunstwerken zullen in april klaar zijn en tentoongesteld worden op de Kezelberg Military Cemetery in deelgemeente Moorsele. De 24 nieuwe werken worden samen met de 24 gevonden CWRM-beeldjes in het landschap van de site geïntegreerd. De natuur krijgt de kans om rond, over en door de werken te groeien.