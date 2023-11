Gemeente trakteert met ontbijt en film

Het gemeentebestuur organiseerde in samenwerking met Cultuurhuis De Keizer een bedankingsmoment voor de vrijwilligers van de gemeentelijke adviesraden en werkgroepen. Dit als dank voor hun blijvende inzet en engagement voor het vele vrijwilligerswerk in de gemeente. De vrijwilligers werden uitgenodigd in Cultuurhuis De Keizer voor een gratis ontbijt, film en aperitief. De film die werd vertoond was Hercule Poirot, A Haunting in Venice. Een 70-tal vrijwilligers was hierop aanwezig. Het is de tweede keer dat het gemeentebestuur dit organiseert in Cultuurhuis De Keizer. Dit bedankingsmoment wordt tweejaarlijks georganiseerd. (JW/foto Kurt)