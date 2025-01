Gemeente trakteert honderd nieuwe inwoners op welkomstontbijt: “Nooit eerder meegemaakt”

Om en bij de honderd nieuwe Gistelnaars werden uitgenodigd om het nieuwe jaar in te zetten met een lekker ontbijt. Het initiatief van het stadsbestuur was toe aan een derde editie. Boterkoeken en pistolets, fruitsap en koffie, zoet en hartig: traiteur Steve legde de genodigden flink in de watten. Alle nieuwe stadsgenoten hebben zo hun eigen reden om naar Gistel te trekken.

Zomerloos zat goed vol en de aanwezigen genoten van een aangenaam ontbijt. Femke Verbrugghe (39) komt eigenlijk uit Eernegem, maar Gistel kwam nu praktischer uit. “Mijn dochter gaat naar het eerste middelbaar in het Sigo en dat is nu, vanuit de Mosselstraat, lekker dichtbij. Ze kan zelfs te voet naar school. Ikzelf werk bij Helan in Oostende, dat dus ook een makkelijke verplaatsing is. In Gistel ligt alles binnen wandelafstand van Kruitvat tot de bakker en de bereikbaarheid is groot. Ik moet wel nog wat acclimatiseren.” Lisa Van Gassen (32) is van Oostende, werkt bij kledingzaak Zoë-Trend en volgde haar vriend naar de Sintelstraat in de Godelievestad. “Vervolgens leerde ik hier ook nieuwe mensen kennen.” De vriendinnen maken van het welkomstontbijt gebruik om bij te praten en te klinken op het nieuwe jaar. “Weet je waar we benieuwd naar zijn? Hoe het nieuwe Dokter Egide Defeverpark er straks uit zal zien.”

Verhuisd op 86 jarige leeftijd

Yolanda Denolf (staand) trok in bij dochter Genevieve en schoonzoon Patrick. © PM

De kranige Yolanda Denolf mag zich met haar 86 lentes een nieuwe Gistelnaar noemen. Ze komt over van haar geboorteplaats De Haan. “Na het overlijden van m’n zus in 2023, die ook in De Haan woonde, werd het moeilijker om alleen te blijven wonen”, zegt ze. Recent kwam ze intrekken bij haar dochter Genevieve en schoonzoon Patrick, een echte Gistelnaar. “Mama ging al eens mee met ons op reis en verbleef af en toe bij ons in haar eigen kamer. Nu is ze dus bij ons komen wonen”, zeggen Genevieve en Patrick. “Ik herleef hier, echt”, glundert Yolanda. “Weet je, in Gistel word ik overal uitgenodigd: op mijn verjaardag kan ik in dienstencentrum Zonnewijzer terecht voor een pannenkoek, nu is er ook het ontvangstontbijt voor nieuwe inwoners. Zoiets heb ik in heel mijn leven nooit meegemaakt in De Haan. Ik vind het hier fijn wonen: wandelen in het groen met onze hondjes, afspreken met een vriendin in het dienstencentrum en elke week met m’n dochter naar de markt.”

Gemeente beter leren kennen

Dwight Vandenberghe en Lieke Decaestecker. © PM

Dwight Vanden Berghe (35) kent Gistel al langer, maar zijn partner Lieke Decaestecker (32) is helemaal nieuw in de stad. “Ik ben afkomstig uit Eernegem en kocht zo’n twaalf jaar geleden een te verbouwen huis. Gistel kwam toen mooi uit.” Drie jaar geleden leerder het stel elkaar kennen. “Maar van Gistel had ik toen nog nooit gehoord”, lacht Lieke. “Dat ik naar hier verhuisde, was een logische stap in onze relatie.”

Samen met hun pas geboren kindje Jerome wonen ze in de Brugsebaan. Dwight geeft les aan het VTI in Torhout, zij is verpleegster in het Roeselaarse AZ Delta. “Dat betekent dat ik met de wagen op en af naar Roeselare ga. Maar de snelweg is vlot bereikbaar”, weet Lieke. “Het mooie is dat we meteen in een groene omgeving zijn als we met ons zoontje willen wandelen. Ook het stadscentrum is niet ver weg. Toegegeven: ik moet Gistel, de diensten en trekpleisters nog wat beter leren kennen.”

“Zeer gezellig dorp”

Peter De Lille, Nadine ,Nadine Devisscher, Marleen Cuyl en Mario Theunckens. © PM

Aan een tafeltje kletsen enerzijds Nadine Devisscher (66) en Peter De Lille (59) en anderzijds Marleen Cuyl (62) en Mario Theunckens (63) gezellig bij. Marleen en Mario kwamen onlangs uit Oost-Vlaanderen in Snaaskerke wonen, vlakbij de Groene 62. “We hebben zowat overal al in België gewoond en keken ook nu zowel in heel Vlaanderen, de Ardennen als Nederland voor een geschikt huis. We herinnerden ons dat West-Vlamingen erg vriendelijk en sympathiek zijn, en vonden finaal in Snaaskerke ons huis. Een zeer gezellig dorp we gingen al lekker eten in Plat Préféré met goed openbaar vervoer en Oostende op een boogscheut.” Nadine kent Gistel al langer, voor Peter afkomstig uit Oost-Vlaanderen en haalt herinneringen op. “Ik ben van Dendermonde, maar verhuisde op m’n 5 jaar naar Oostende. Ik ging als jongere vaak in Gistel uit, onder meer in de Tingeltangel. Later ging ik opnieuw in Oost-Vlaanderen wonen, maar toen ik weduwe werd, besloot ik richting kust terug te keren.” Nadine had vroeger een videotheek in Gistel, maar door verbouwingswerken woonde het koppel enkele jaren in Oudenburg. Tot nu. “In de Abdijlaan wonen we heel rustig, maar toch vlakbij het centrum. Voor mij was wonen in Gistel een must”, knipoogt Nadine.