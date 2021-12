Gemeente stelt lokaal in de Sceure ter beschikking als bloklocatie: “Anderen zien studeren, helpt me om ook hard te blokken”

Kerstvakantie betekent voor de meeste studenten blokperiode. Om de jongeren te steunen tijdens die weken organiseert de gemeente Vleteren ‘Bloksquare’. Studenten kunnen de komende periode van 8 tot 22 uur terecht in een lokaaltje in de Sceure om samen te studeren. Maar ook deze week waren al enkele jongeren hard aan het werk.

“Vandaag, maandag, zijn we hier nog maar met vier, maar de komende weken zijn alle tien de plaatsen bijna continu bezet”, gaat Margo Deramouth (20), studente Handelswetenschappen, van start. “Ja, we hebben echt studenten om ons heen nodig om productief te zijn. Anderen zien studeren, motiveert je om ook te werken. Het is dan ook mooi meegenomen dat we elkaar allemaal kennen, want we zijn bijna allemaal leiding of oud-leiding van Chiro Pimpernel”, vult Eef Vandergucht (21), studente podologie aan. Op dat moment worden de twee meiden vergezeld door geneeskundestudent Maxime Pacco (23) en Robbe Beeckaert (18). Robbe: “Ik studeer rechten en het is voor mij de eerste examenperiode. Het is dus nog wat zoeken hoe alles zal verlopen, maar het is leuk dat ik hier altijd op steun kan rekenen.”

“Momenteel valt het nog goed mee met de stress, want de examens starten pas over drie weken. Ook met de feestdagen in het vooruitzicht hebben we iets om naar uit te kijken. Op nieuwjaarsdag, bijvoorbeeld, laat ik mijn boeken aan de kant liggen om een dagje te recupereren”, vertelt Margo. “Ja, want ook oudjaar vieren we met dezelfde bende zoals in Bloksquare. We zullen elkaar dus de komende tijd veel zien. Hopelijk geraken we niet op elkaar uitgekeken”, lacht Eef.

Hopelijk zijn we elkaar na deze periode niet beu

Of de groep dan wel vol concentratie kan studeren, zo allemaal samen? Margo: “Het is al niet het eerste jaar dat we samen komen tijdens de blok, dus we hebben de nodige discipline gekweekt om tussen de pauzes door niet constant te babbelen of elkaar af te leiden.” Eef vult aan: “Vorige jaren studeerden we samen in Lo-Reninge, maar dat was dit jaar niet meer mogelijk. De vraag is daar groter en de plaatsen zijn ook beperkt. Bovendien zouden we daar geen wifi hebben. Hier in de Sceure is gelukkig wel alles voorzien.”

“Het enige discussiepunt in de groep gaat over de pauzes. Maar ook daarrond maken we snel compromissen, want we sluiten wel altijd allemaal samen even de boeken”, vertelt Maxime. “We brengen eigenlijk altijd zelf onze tussendoortjes en drankjes mee, maar af en toe trakteert er wel eens iemand uit de bende. Als iemand van de (oud)-leiding bijvoorbeeld geen examen heeft, komt die wel eens langs met een dessertje. Zo hebben we vorige jaren al chocomousse en pannenkoeken gekregen. Een traditie die we zeker en vast in ere willen houden”, besluit Margo. (LV)