Gemeente Staden zet voortaan vijf handhavers in tegen zwerfvuil

De gemeente krijgt via de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) vijf handhavers die controleren op zwerfvuil ter beschikking. Wie door de handhavers wordt betrapt, krijgt meteen een boete, en dus geen waarschuwing. Bovenop de boete van 350 euro komen de kosten voor het opruimen.

“Alle Vlaamse gemeenten kregen de kans om in te stappen in het project handhaving zwerfvuil van OVAM”, legt schepen van Duurzaamheid Chris Verhaeghe (Open Vld) uit. “Daarbij kunnen lokale besturen gratis een beroep doen op de handhavers van OVAM.”

“Als liberaal was ik er aanvankelijk geen voorstander van om anderen te betuttelen en te controleren. Ik veranderde van mening toen ik de cijfers omtrent zwerfvuil onder ogen kreeg: het opruimen van zwerfvuil kost Vlaanderen jaarlijks 164 miljoen euro, waarvan 95 procent voor rekening van steden en gemeenten is.”

“In onze gemeente staan er vuilnisbakken en hondenpoeppalen op het openbaar domein, er is een volledig uitgerust recyclagepark, terwijl we ook kleine afvalzakjes voor in de auto ter beschikking stellen. Inzittenden van de wagen kunnen het afval in het zakje deponeren. Zo wordt vermeden dat er afval uit het raam van de auto wordt gegooid.”

Voltijdse opruimer

“Toch is er nog veel zwerfvuil in onze gemeente. Er is zelfs een medewerker van de gemeente wiens taak er enkel uit bestaat om dag in dag uit zwerfvuil op te ruimen. Ook de inwoners zien zwerfvuil duidelijk als een probleem. Bij een enquête naar aanleiding van de verkiezingen gaven de inwoners aan dat milieu, zwaar verkeer en zwerfvuil de grootste problemen in de gemeente vormden.”

De handhavers controleren overdag, ’s nachts en in het weekend, zowel te voet als met de auto, en altijd met twee

“Ondertussen zijn ons door OVAM vijf handhavers toegewezen. Ze zijn door OVAM opgeleid en worden door OVAM ook betaald. De handhavers kosten de gemeente dus niets. We krijgen ze gratis ter beschikking tot halfweg 2024. De vijf handhavers zijn ondertussen door de gemeenteraad aangesteld en kunnen dus al ingezet worden. Voorlopig is dat nog niet het geval, omdat er nog moet worden afgesproken waar de hotspots voor zwerfvuil in de gemeente zich bevinden.”

Hondenpoepzakjes

“De handhavers patrouilleren altijd met twee en doen dat overdag, ‘s nachts en in het weekend. De patrouilles zullen zowel te voet als met de wagen gebeuren. De taak van de handhavers is beperkt tot zwerfvuil. Daartoe behoren onder andere het weggooien van sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, flesjes, pizzadozen, snoepverpakkingen, fruitafval en hondenpoepzakjes. De handhavers kunnen ook controleren op het bij zich hebben van een hondenpoepzakje. Ze worden niet ingezet voor controles rond sluikstorten, analyse van camerabeelden, controle op het buiten zetten van huisvuil op verkeerde tijdstippen of andere afvalovertredingen. Ook sensibiliserende acties behoren niet tot hun taak. Er zal getracht worden om overtreders op heterdaad te betrappen. Bij vaststelling van een overtreding volgt onmiddellijk een boete, en geen waarschuwing”.

Ook rekening voor opruimen

Die boetes zijn overigens niet van de poes. “Naast een GAS-boete van 350 euro krijgt de overtreder ook de rekening van alle kosten voor het opruimen van het zwerfvuil gepresenteerd”, benadrukt schepen Verhaeghe. “Daartoe behoren onder andere de verplaatsing heen en terug van de medewerker van de gemeente en de werkuren van de medewerker. Een bedrag dat dus serieus kan oplopen.”