Gemeente Staden huldigt verdienstelijke medewerkers

Het gemeentebestuur van Staden organiseerde een nieuwjaarsreceptie waarop verdienstelijke medewerkers van gemeente en OCMW in het zonnetje gezet werden.

Kelly Depoorter, Carine Lenoir, Liesbeth Delbeke en Pieter Kerckaert werden gehuldigd voor 10 jaar dienst. Cindy Calmeyn, Kim Verkindere, Marnick Missinne, Sabine Boddin en algemeen directeur Tine Dochy hebben 20 dienstjaren op de teller staan. Amelie Crabbe, Dieter Duboccage, Heidi Vantomme en Miriam Saelens zijn een kwarteeuw in dienst. Wim Strobbe werd gehuldigd voor 30 dienstjaren, terwijl Ann Verkindere, Ann Witdouck en Marianne Adam 35 jaar in dienst van het OCMW zijn. Ook de personeelsleden die het afgelopen jaar met pensioen gingen werden in de bloemen gezet. Het gaat om Ann Verplancke, Carine Huyghe, Lieve Vandesompele, Marc Vanmaele, Patricia Vandeputte, Philip Bucket en Janette Carrein. (BCH)