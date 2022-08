Gemeente speelt in op uitdagingen van morgen met toekomstplan voor kerkhof

Wevelgem heeft de laatste hand gelegd aan een allesomvattend toekomstplan voor haar gemeentelijke begraafplaatsen. Daarin worden de krijtlijnen voor de komende drie jaar uitgezet en wordt uitgestippeld hoe de begraafplaatsen er in de toekomst kunnen uitzien.

Het gebruik van begraafplaatsen is het jongste decennia sterk geëvolueerd: van een gesloten karakter van rouw rond traditionele zerken, tot een open ruimte waar plaats is voor groen en natuur. Nieuwere begraafvormen, zoals uitstrooiing en urnenvelden, zijn vaker de regel dan de uitzondering. Zo daalde het aandeel grafkelders en bijzettingen in columbaria van 43 procent in 2011 naar 29 procent in 2021, en werd er vaker gekozen voor een andere vorm van begraven.

Inventaris

De gemeente stelt nu een plan voor hoe de begraafplaatsen er in de toekomst moeten gaan uitzien. Dat plan bevat zeven thema’s waaronder erfgoed, kindvriendelijkheid en veiligheid. Zo wordt er dit jaar nog een kader gemaakt rond funerair erfgoed en komt er een inventaris van waardevolle graven, gebaseerd op de persoon die er begraven ligt, de waarde van het grafmonument en het beeldbepalend karakter. Via een systeem van peterschap kunnen die in de toekomst behouden en onderhouden worden. Erfgoedverenigingen, samen met de erfgoedcommissie en de culturele raad, zien toe op de opmaak van de lijst.

Op langere termijn onderzoekt de gemeente ook nieuwe vormen van begraven, zoals natuurbegraafplekken, een urnenbos of een strooivijver.

Begraven is het primair gebruik van een begraafplaats, maar andere gebruiken nemen aan belang toe. Aandacht voor meer groen, de natuur en zelfs cultuur, zoals Reveil of Wereldlichtjesdag. Kinderen, die tot op heden verboden werden om rond te lopen op een begraafplaats, worden uitgenodigd naar de begraafplaats. Door educatie, workshops of kunst leren ze er beter omgaan met rouw en verlies.

Ook toegankelijkheid is een aandachtspunt in het plan, met onder meer de doorsteek en de uitbreiding van de parkzone in de begraafplaats in de Menenstraat. De heraanleg van de Bankbeekstraat en inkom van de begraafplaats in Gullegem is daar nu al een voorbeeld van.

Mobiele camera’s

Veiligheid blijft heel belangrijk in het verhaal. De gemeente zal gericht twee bijkomende verplaatsbare camera’s inzetten. Nabestaanden of passanten kunnen altijd onregelmatigheden, zoals vandalisme of diefstal melden op www.wevelgem.be/respectvollebegraafplaatsen. (SLW)