Gemeente plaatst drie geefkasten

Wie ongebruikte voorwerpen een tweede leven wil geven, kan die voortaan deponeren in een van de drie geefkasten die de gemeente plaatste. De medewerkers van de technische dienst timmerden zowel voor Moorslede, Slypskapelle als Dadizele een exemplaar.

Nabij de brandweerkazerne in Moorslede, nabij de kerk van Slypskapelle en in het gemeentelijk domein ‘t Torreke staat sinds kort een geefkast. “Wie voorwerpen niet meer gebruikt, kan die er inleggen. De opstart in Dadizele is alvast bemoedigend. Op enkele dagen tijd brachten bewoners onder andere al boeken en keukenmateriaal”, aldus schepen Nessim Ben Driss (Visie). Hij is zelf peter van de kast in Slypskapelle, Daphné Vangheluwe ontfermt zich over de geefkast in Moorslede. De medewerkers van de toeristische dienst in Dadizele houden een oogje in het zeil in Dadizele. De geefkasten werden gemaakt door de medewerkers van de technische dienst. Deborah Depoorter van Studio Wall-It in Dadizele bracht de tekeningen aan. Op de foto zien we schepen Benedikt Vallaey, Daphné Vangheluwe, Marilyne Volckaert en schepen Nessim Ben Driss. (BF/foto JS)