Gemeente Pittem opent sterrenregister en troostkaart voor sterrenouders

Het verlies van een kindje tijdens de zwangerschap of bij de geboorte is een ingrijpende en emotionele ervaring. Voor ouders van een stilgeboren baby is het vaak belangrijk om toch een aangifte te kunnen doen van hun baby bij de dienst burgerzaken. Het gemeentebestuur van Pittem opent daarom een sterrenregister als symbolische aangifte zonder juridische gevolgen. De werkgroep sterrenkinderen van het intergemeentelijke Huis van het Kind lanceert ook een troostkaart.

In 2023 engageerden gemeente Pittem en Huis van het Kind Pittem zich voor het eerst als koestergemeente. Op die manier neemt de gemeente elk jaar deel aan de sensibiliseringsacties van Berrefonds vzw om aandacht te vragen voor gezinnen die een kind missen. Het Pittemse Huis van het Kind dacht er echter over na om niet enkel symbolisch jaarlijks de koestervlag te hijsen, maar ook actief iets te ondernemen.

“We ontwikkelden samen met gemeente Wingene een troostkaartje om ouders van sterrenkinderen een hart onder de riem te steken. Het kaartje is gebaseerd op een aquarelontwerp van schepen Annick Debonné en symboliseert steun en verbondenheid in een periode van groot verdriet. Samen met gemeente Wingene willen we hiermee ons medeleven betuigen en erkenning geven aan het verlies dat ouders ervaren”, vertelt Lisa Karimjee, aanspreekpunt van Huis van het Kind Pittem.

Sterrenregister op gemeentelijke website

Naast het troostkaartje opende de dienst Burgerzaken in Pittem een sterrenregister. In Wingene is een dergelijk register al enige tijd in voege. Dit sterrenregister biedt ouders de mogelijkheid om hun overleden kind officieel te laten registreren, los van de duur van de zwangerschap. Dit kan bij de dienst bevolking of online op de gemeentelijke website.

Daarnaast kunnen ouders er ook voor kiezen om uitgenodigd te worden voor de aanplant van het geboortebos in Pittem, een symbolische manier om hun kind te herdenken en een blijvende herinnering te creëren. “Met deze initiatieven willen we aandacht vragen voor de getroffen gezinnen en dit verlies bespreekbaar maken. We willen de ouders ondersteunen in hun rouwproces”, besluit schepen Annick Debonné.