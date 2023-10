Gemeente Pittem heet nieuwe inwoners welkom

De nieuwe inwoners, die het voorbije jaar in Pittem of Egem zijn komen wonen, werden op zondagmorgen 8 oktober door de gemeente uitgenodigd voor een uitgebreid ontbijt en heel wat informatie in zaal De Fontein. 71 nieuwelingen waren op de afspraak.

Sinds heel wat jaren verwelkomt de gemeente de nieuwe inwoners van Pittem en Egem tijdens een uitgebreid ontbijt, waarbij ze informatie krijgen over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Ook dit jaar gebeurde dit, op zondagmorgen 8 oktober, in zaal De Fontein. 179 nieuwe adressen werden uitgenodigd en 31 gezinnen (71 personen) gingen op de uitnodiging in.

Na de verwelkoming door burgemeester Denis Fraeyman konden de aanwezigen genieten van het nieuwe promofilmpje voor de gemeente, waarna de burgemeester uitleg gaf over de diverse gemeentediensten, het rijke aanbod aan verenigingen en de sportieve mogelijkheden. Nadien kon iedereen genieten van een uitgebreid ontbijt, waarbij de nieuwe inwoners elkaar beter konden leren kennen. Bij het naar huis gaan ontving iedere gezin een goodiebag waarin een fleecedeken, een handdoek en een paraplu van de gemeente zaten, samen met heel wat informatiefolders.

Landelijk karakter

We namen ook de tijd om met enkele nieuwe inwoners te praten, waarbij het landelijk karakter van de gemeente een troef blijkt te zijn. “We zijn afkomstig van Ardooie en Torhout en vonden bij onze zoektocht naar een woning onze gading in de Tuinwijk in Pittem”, vertellen Glenn Havegeer en Sandy Tempelaer. “Vooral het rustige, landelijke karakter van de gemeente en het sociaal engagement spreken ons aan. Onze kinderen gaan in Tielt en Brugge naar school en ook zij zijn al ingeburgerd. Onze zoon Bryan haalt zijn hart op bij de Chiro.”

Pieter Volckaert en Kenny Filiaert wonen dan weer in de Drogenbroodstraat in Egem, naast de ouders van Pieter. “Ik ben afkomstig van Gent, maar ik mis de grootstad zeker niet”, vertelt Kenny. “Ik moet wel toegeven dat ik van jongs af aan al het idee had om landelijker te gaan wonen, dus ik heb hier in Egem zeker mijn gading gevonden. Vooral de gezelligheid, de kleinschaligheid en de daarbij horende charme zorgen er voor dat ik mij hier absoluut thuis voel.” (JG)