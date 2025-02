Gemeente opent twee nieuwe digipunten

De gemeente Maldegem opende nieuwe digipunten in vzw De Vierklaver en ontmoetingscentrum Kanunnik Andries. Iedereen die met vragen zit over digitale problemen kan er terecht. “Met dit laagdrempelige initiatief bieden we gratis ondersteuning aan Maldegemnaars die hun digitale kennis willen verbeteren”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Het maakt niet uit of je op het vlak van IT een beginner bent of gevorderd. Iedereen is welkom. Geïnteresseerden kunnen hun eigen toestel meebrengen of gebruikmaken van een aangeboden computer. De sessies in vzw De Vierklaver in Lenen 7 in Adegem vinden plaats elke laatste donderdag van de maand van 9 tot 11 uur en die in ontmoetingscentrum Kanunnik Andries in Pelderijn 1 in Middelburg elke laatste vrijdag van de maand van 9 tot 11 uur”, klinkt het. Meer info op www.maldegem.be/digipunt. (MIWI/foto MIWI)