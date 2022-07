Gemeente opent eerste openbaar toilet in Houtave

Het gemeentebestuur liet recent een openbaar toilet installeren in de Kerkhofstraat. Andere locaties volgen. “We zien dat steeds meer fietsers en wandelaars onze mooie gemeente doorkruisen, maar in de vier dorpen zijn er weinig mogelijkheden om naar het toilet te gaan.

De mais staat tenslotte niet altijd hoog”, grapt burgemeester Alain De Vlieghe. Het openbaar toilet in de Kerkhofstraat werkt zonder water, elektriciteit of chemicaliën; het composteringsproces gebeurt door de zon en de wind. “Ideaal dus om te plaatsen in de open ruimte, waar geen nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Het is ook een constructie die past in de open ruimte en bestand is tegen extreme weersomstandigheden”, aldus nog De Vlieghe.

Na evaluatie is het de bedoeling om op andere plaatsen nog dergelijke toiletten te voorzien.

(WK)