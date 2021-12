Gemeente Oostkamp wil dialoog voeren rond sterrenweide

De tweede zondag van december staat synoniem met Wereldlichtjesdag, een dag waarop veel ouders een kaarsje extra laten branden voor hun overleden kind of sterrenkindje. Velen gaan dan ook naar de sterrenweide op de begraafplaats in hun gemeente, en dat is net iets wat in Oostkamp nog altijd ontbreekt. Symbolisch kwamen enkel N-VA leden zondagavond samen op de begraafplaats de Warande met de vraag hier dringend werk van te maken.

“Als ouder van een sterrenkindje vind ik het spijtig dat ik niet in Oostkamp terecht kan”, zucht ondervoorzitter Martijn Rogiers van N-VA. “Ik moet daar nu voor naar Brugge waar mijn zoontje begraven ligt. Er zijn wel plannen in Oostkamp maar die slepen al zo lang aan. Dat komt hard aan bij ouders van sterrenkindjes die dicht bij huis erkenning willen voor hun kindje en hun sterrenkind graag dicht bij de eigen woonplaats een laatste rustplaats geven.”

Al op de gemeenteraad van februari werd door toenmalig gemeenteraadslid Stefaan Bollaert de noodzaak van een sterrenweide aangekaart. “Een vraagje naar aanleiding van heel mooi artikel dat verscheen in de Krant Van West-Vlaanderen enkele weken geleden, bij de geboorte van een doodgeboren kind. Het is een beetje een contradictie: we vroegen ons af of er van de sterretjesweide, waar ooit sprake van geweest was binnen Oostkamp, nog werk zou gemaakt worden.”

Geen hoekje

Schepen Delphine Roels (CD&V), zelf sterrenouder reageerde toen: “Een plaats voor sterrenkindjes ligt me heel na aan het hart. Ik weet hoe belangrijk het is om een plaats te hebben voor een doodgeboren kindje. En net daarom wil ik ook dat het een kwalitatieve plaats is. We willen geen hoekje op een kerkhof, we willen geen plaatsje om een plaatsje te hebben. We willen een stijlvolle plaats waar ouders afscheid kunnen nemen en hun kindje waardevol kunnen herdenken. De groendienst is momenteel bezig met een ontwerp voor de Warande.”

“Ze willen die sterrenweide daar vooraan creëren. De ruimte waar nu de strooiweide is en de grote toegangsplaats zou herbekeken worden en daar zou een sterrenweide geïntegreerd worden maar ook ruimte om kinderen te begraven, want die is er ook niet op de Warande. Die liggen verspreid over het kerkhof.”

“Het ontwerp zal dit jaar gefinaliseerd worden en daarna kan het dan uitgevoerd worden. Ook op de andere begraafplaatsen wordt dat bekeken maar een begraafplaats reorganiseer je niet zomaar, zeker niet als er geen zee van ruimte is. Dat zorgt ervoor dat de realisatie niet altijd zo snel gaat als we zelf wel zouden willen. Het is wel zo dat je in Oostkamp sterrenkinderen kan begraven op alle begraafplaatsen.”

Participatie

Ondertussen werd op de gemeenteraad van oktober het punt van de sterrenweide opnieuw op de agenda geplaatst door Robin Declerck (N-VA) waarop burgemeester Jan de Keyser (CD&V) antwoordde: “Ik weet niet of je vandaag al de facebookpost of nieuwsberichten gezien hebt op de website van de gemeente? Wij hebben beslist om niet vanuit onze eigen wijsheid te oordelen wat het beste zou kunnen zijn voor, laat ons eerlijk zijn, een heel specifieke doelgroep met heel aparte emoties die volgens mij heel lastig zijn om die allemaal te vertalen. En we hebben eigenlijk vandaag, voor wie het al gezien heeft, een oproep gedaan dat mensen zich vrijwillig engageren om een dialoogavond te hebben om samen te kijken wat de meest passende oplossing is.”

“We denken, als we praten over participatie, dat dat eigenlijk een heel mooie vorm is van participatie om vooral eerst te luisteren wat die specifieke doelgroep wenst. En hopelijk vinden we met die verschillende actoren, want dat zijn allemaal individuen die hun eigen verdriet meegemaakt hebben, een globale oplossing die realiseerbaar is. Dus ik praat erg in de voorwaardelijke zin, maar vooraleer we ons eigen idee zouden implementeren gaan we eerst luisteren. En hopelijk kunnen we daar samen een gedragen voorstel formuleren.”

De gemeente gaat vanaf januari werk maken van een herdenkingsplaats voor sterrenkindjes en (jong) overleden kindjes en nodigt iedereen die hieraan wil meewerken uit. Het overleg met de geïnteresseerden vindt plaats op donderdag 13 januari om 19 uur. Wil je graag aansluiten, bezorg de gemeente dan zeker jouw contactgegevens via het e-mailadres burgerzaken@oostkamp.be. Wil je liever nog wat bedenktijd voordat je je engageert om mee te denken? Weet dan dat last minute inschrijven via bovenstaand mailadres nog kan tot de dag van het overleg zelf.

(GST)