Gemeente neemt nieuwe minigraver in gebruik

De gemeente kocht een minigraver aan. De minigraver zal de technische dienst versterken bij het uitvoeren van kleine graafwerken op openbaar domein. De minigraver zou een oplossing moeten bieden voor specifieke uitdagingen waar de technische dienst mee te maken krijgt. “We merken dat er steeds meer vraag is naar kleine grondwerken op moeilijk bereikbare locaties zoals trage wegen of de ruimte tussen rijweg en fietspad”, weet schepen van Openbare Werken Rik Gevaert (CD&V). “De minigraver zal onder meer worden ingezet voor het herstellen van rioleringen, grachten en andere voorzieningen op openbaar domein. De machine is specifiek ontworpen voor kleine en beperkte werkruimtes. De aankoop koste 64.000 euro.” (BCH/foto JCR)