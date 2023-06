Gemeente Meulebeke herstelt grafsteen van Brouwerij Vondel-stichter Camiel Vandevondele in ere: “Staat nu terug waar het hoort”

‘Vondel’ is een begrip in Meulebeke en ver daarbuiten. Dan wordt er niet enkel gedacht aan het ontmoetingscentrum, maar eveneens aan de succesvolle bouwerij die in 1957 haar bedrijvigheid staakt en eerst overgenomen wordt door Stella Artois en later door Rodenbach. In 1976 koopt de gemeente Meulebeke de leegstaande gebouwen. Wie echter niet meer herinnerd wordt is Camiel Vandevondele, de drijvende kracht achter de succesvolle brouwerij.

Camiel Vandevondele werd op 17 februari 1862 geboren, hij overleed op 23 juli 1929. Aanvankelijk was hij brouwersknecht in de brouwerij Carpentier, de plaats waar hij later brouwerij Vondel zal oprichten.

Camiel had een ondernemende geest. In 1885 start hij een borstelfabriek die hij noemt naar het familiemerk van de familie Carpentier ‘De Gouden Leeuw of ‘Le Lion d’or’. Omstreeks de jaren 1900 nemen de gebroeders Moerman het bedrijfje van Camiel over en hij start met een brouwerij onder de naam ‘Vondel’, het wordt een coöperatieve maatschappij en heel wat Meulebekenaren schrijven in op de aandelenuitgifte. Met het geld laat hij naast de brouwerij ook nog een mouterij bouwen.

Familiegraf

Frank Develtere van heemkring Meulenbeca: “In 1929 verkoopt Camiel zijn aandelen, maar hij kan van het geld niet lang genieten want hij sterft enkele maanden later. Hij krijgt dan een laatste rustplaats in het familiegraf waar ook zijn vader en stiefmoeder begraven werden onder een mooie massieve arduinen console die kon wedijveren met de monumenten van andere Meulebeekse nobele families. De zerk werd terug opgemerkt tijdens de Erfgoeddag 2019. De firma Moerman bewaarde dit authentiek stuk erfgoed. Het kreeg echter geen definitieve bestemming en de heer Guy Vande Vyvere schonk de grafsteen aan de gemeente Meulebeke. We konden de begraafplaats van de familie Vandevondele terug achterhalen en zo staat de grafsteen nu terug daar waar hij hoort.”