Gemeente Lendelede en beweging.net vragen aandacht: “Armoede bestaat ook hier”

Op de Werelddag van het Verzet tegen Armoede hingen er aan de ramen van het gemeentehuis en het Sociaal Thuis witte lakens met een knoop erin. “Om het probleem van armoede, dat ook in Lendelede bestaat, even onder de aandacht van de Lendeledenaren te brengen”, zeggen Rita Lammertyn, schepen van Sociale Zaken, en Bruno Vanoverbeke van beweging.net.

Het verzet tegen armoede is een belangrijke sociale beweging, die zich richt op het bestrijden van armoede en het streven naar een rechtvaardige samenleving. “Witte lakens en knopen worden in gevangenissen gebruikt om te ontsnappen, in deze actie staan ze symbool voor het ontsnappen aan de armoede en om een stem te geven aan wie in armoede leeft”, zegt Claudine Rogiers van vzw ‘t Kringske.

Symbolische steun

“Omdat we zoveel mogelijk mensen mee willen in deze actie, is er vanuit het bestuur deze symbolische ondersteuning aan het gemeentehuis en aan het Sociaal Thuis”, zegt de schepen.

Beweging.net Lendelede zegt dat het niet blind is voor de realiteit en het feit dat er ook in Lendelede mensen in kansarmoede leven. “Het is hier wel goed wonen en leven, maar we merken toch dat inwoners met problemen – ongeacht of het nu allochtonen of autochtonen zijn – niet altijd de weg vinden naar de bestaande dienstverlening”, aldus Bruno Vanoverbeke. “Daarom vraagt beweging.net een ruime bekendmaking van het bestaand aanbod van de dienstverlening van de gemeente en Sociaal Thuis.”

Helpen zoeken

Beweging.net wil mensen ondersteunen in hun zoektocht naar allerlei oplossingen. “Naar onder andere een betaalbare woning en een energielening voor de renovatie van hun woning, naar bijkomende sociale woningen in de nieuwe verkaveling op de wijk Bergkapel, hoe men een huursubsidie moet aanvragen als men op de private markt huurt, duidelijk maken wat de Woondienst allemaal doet, ijveren voor beter openbaar vervoer, betere uitleendiensten, betaalbaar internet, en nog veel meer. We vragen dan ook dat steunmaatregelen automatisch toegekend worden en dat er in de volgende legislatuur een armoedebeleidsplan wordt opgemaakt.”