Gemeente Ledegem realiseert tweede ondergrondse glasbol in Sint-Eloois-Winkel

In de gemeente werd onlangs een tweede ondergrondse glasbol geïnstalleerd. Die kwam er nabij het brandweerarsenaal in Sint-Eloois-Winkel.

“We hadden al een ondergrondse glasbol aan de sporthal in Ledegem en het is de bedoeling dat er volgend jaar ook nog een derde komt. We richten ons daarbij op Rollegem-Kapelle, maar wachten nog de plannen rond het Capellehof af”, aldus schepen Greta Vandeputte (CD&V/VD). Aan het installeren van een ondergrondse glasbol hangt een prijskaartje van zo’n 20.000 euro, maar het gemeentebestuur merkt ook dat er serieuze voordelen zijn aan een dergelijke realisatie. “Naar geluidsoverlast toe is dat bijvoorbeeld een serieuze meerwaarde”, aldus de schepen.