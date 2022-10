Gemeente Ledegem koopt loodsvlak bij gemeentehuis

De gemeente Ledegem gaat over tot de aankoop van de loods en een stuk grond naast het gemeentehuis. Tot dusver werd het gebouw gehuurd. “Dit was echt een opportuniteit. Zo’n gebouw zo vlak bij ons gemeentehuis kan echt een meerwaarde betekenen”, zegt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

De gemeente Ledegem toont al langer interesse voor de loods naast het OCMW-gebouw in de Rollegemstraat.

“We huren de loods al een tijdje. Ze wordt gebruikt om wat materiaal in op te slaan, maar ook de fietsbib is er inmiddels thuis”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). Het gemeentebestuur krijgt nu de kans om de loods te kopen. “Een opportuniteit die we niet verloren mogen laten gaan. Zo’n gebouw zo dicht bij het gemeentehuis kan een serieuze meerwaarde betekenen. Zo kunnen we er bijvoorbeeld onze gemeentelijke voertuigen in zetten.”

De aankoop van de loods en een aanpalend stuk grond van 275 m² betekent een investering van 175.000 euro. Het gemeentebestuur voorziet via de parking nog een toegang tot de loods. “Die loods is nog in vrij goede staat. Binnen blijft het relatief droog. Het dak bevat wel asbest, daar moeten we dus wel nog werken uitvoeren.”

Zaken herzien

Ondertussen staan er ook in het gemeentehuis zelf heel wat zaken op til. Oppositieraadslid Caroline Seynhaeve (Vooruit) kaartte de plannen tijdens de gemeenteraad aan.

“We willen de dienstverlening op de beste manier organiseren voor de inwoners”, zegt de burgemeester. “We moeten toegeven dat we daarbij enkele zaken die we aanvankelijk voor ogen hadden, moeten herzien. Het is nog wat zoeken, maar we zijn er zeker van dat alles binnenkort op punt staat. De komende maanden stellen we bij waar nodig. We hopen tegen eind dit jaar dit hele verhaal af te hebben. Binnenkort voorzien we alvast bewegwijzering, zodat de bewoners op weg geholpen worden.” Ook zuilen en nieuwe afspraaksoftware worden binnen- kort verwacht. (BF)