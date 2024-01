Gemeente Ledegem gaat lichten niet meer doven, maar dimmen

Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) maakte tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend dat de openbare verlichting in de gemeente binnenkort wordt aangepast. In het verleden werd de openbare verlichting in Ledegem gedoofd van middernacht tot 4 uur.

“Dit leek aanvaardbaar en geen issue. In de energiecrisis hebben we ons laten meeslepen met het standaard regime van Fluvius om de lichten al te doven vanaf 23 uur. Achteraf bekeken was dit fout, 23 uur is te vroeg.” Momenteel loopt er in Ledegem een programma om de oude lichtpunten in de straat te vervangen door nieuwe zuinige ledverlichting. “Ledlampen kunnen ook gedimd worden. In 2024 zal 50 procent van de lichtpunten in onze straten met led werken.”

Door de verlichting te doven bespaart de gemeente 65.000 euro per jaar. “We hebben nu berekend dat een verder vervangen door ledverlichting en het dimmen van de straatverlichting ongeveer evenveel besparing oplevert. Het dimmen is nu al gestart, in combinatie met het doven tussen 23 en 4 uur. Bedoeling is dat vanaf mei de lichten enkel nog gedimd zullen worden en niet meer gedoofd.”