Gemeente lanceert opnieuw Ardooie United: “Samen meer bewegen”

Met Ardooie United daagt het gemeentebestuur haar inwoners uit om opnieuw meer te bewegen. Het initiatief werd vorig jaar opgestart om sporten te promoten en de samenhorigheid tussen de inwoners te verhogen. Het concept was een schot in de roos en een vervolg kon niet uitblijven. Het begin van de lente geeft het startschot voor een nieuwe editie.

In het voorjaar van 2021 kwam het gemeentebestuur op de proppen met een nieuw initiatief: Ardooie United. De bedoeling was om via sport het isolement tijdens corona te doorbreken. De inwoners moesten samen 40.000 kilometer afleggen in 6 weken. Er was een massale deelname, waardoor er in totaal 104.952 kilometers geregistreerd werden.

Stapje verder

“Een vervolg kon niet uitblijven” meent schepen van Sport Terry Callens. “We starten een tweede editie. Maar zoals elke sporter gaan we graag een stapje verder. We dagen onze inwoners dit jaar uit om samen per week 22.000 km af te leggen en dit vier weken lang. Ieder bewegingsmoment komt in aanmerking: van een kleine wandeling tot een lange fietstocht. Zolang je de wagen maar aan de kant laat.”

Ook dit jaar wordt er iedere week rond een bepaald thema gewerkt. De thema’s dit jaar zijn onder andere bedrijfssport, zwerfvuil en sporten op reis. “Zo zetten we de maatschappelijke waarde van sport en bewegen in de spotligh t“ zegt schepen Callens. “We hopen dat we opnieuw op een massale deelname mogen rekenen en dat we fysieke activiteit kunnen integreren in het dagelijkse leven, ook na de pandemie.”

Tegenprestatie

De uitdaging loopt van maandag 21 maart tot 17 april. Ook kilometers buiten Ardooie komen in aanmerking. Inwoners kunnen hun afgelegde kilometers registeren via de Strava club Ardooie United, via www.ardooie.be/united of de activiteit delen op sociale media met vermelding #ardooieunited. Als de wekelijkse grens van 22.000 kilometer gerond wordt, voorziet het gemeentebestuur een tegenprestatie. Wat dat is, wordt binnen enkele weken bekendgemaakt. Wie benieuwd is naar een stand van zaken kan op de website van het gemeentebestuur terecht voor een update.