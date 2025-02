Gemeente lanceert nieuw magazine ‘MagMa’: “We willen informeren, verbinden en inspireren”

Tijdens een feestelijke persconferentie met taart stelde de gemeente Maldegem haar gloednieuwe magazine voor. Het glossy infoblad kreeg de naam ‘MagMa’. “Met die naam verwijzen we naar de levendigheid en dynamiek van onze mooie gemeente. Zoals een vulkaanuitbarsting het resultaat is van kracht en beweging, zo brengen we met MagMa een positieve, vernieuwende energie in onze gemeentelijke communicatie”, klonk het tijdens de voorstelling.

Het magazine MagMa verschijnt tweewekelijks en wordt gratis huis-aan-huis verspreid. Aan het begin van de maand ontvangen inwoners een uitgebreide editie en halverwege de maand valt bij de Maldegemnaars een compactere versie in de bus. Het magazine MagMa zal ook online te lezen zijn op www.maldegem.be/magma. De uitgebreide editie komt vanaf de eerste van de maand online en de mini-editie vanaf de vijftiende van elke maand. “We hebben ons nieuwe gemeentelijke magazine vrij ruim geïnterpreteerd”, vertelt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V). “Zo vind je in MagMa niet alleen het laatste gemeentelijke nieuws, maar ook informatie over activiteiten van verenigingen en verhalen over inwoners. MagMa is dus veel meer dan enkel overheidscommunicatie. Ons magazine heeft als doel om inwoners te informeren, te verbinden en te inspireren. Met deze nieuwe, frisse en kostenefficiënte aanpak willen we dan ook een breder publiek bereiken”, klinkt het.

Activiteiten promoten

Wie een evenement organiseert in Maldegem, kan dit ook promoten in het nieuwe magazine. “Dit kan door het evenement in kwestie in te voeren in de UiTdatabank, die online terug te vinden is op www.uitdatabank.be. “Om mee opgenomen te worden in het magazine, moeten activiteiten wel minstens 1,5 maand op voorhand ingevoerd worden”, klinkt het bij de dienst Communicatie. “Ook voor leuke foto’s van zaken als viergeslachten of straffe prestaties en interessante nieuwtjes over Maldegemse scholen of verenigingen is er plaats in het nieuwe gemeentelijke magazine. Items aanleveren kan via www.maldegem.be/magma”, klinkt het bij de dienst Communicatie.