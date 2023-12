Gemeente lanceert een digitaal vrijwilligersplatform

Op de Internationale dag van het Vrijwilligerswerk lanceerde de gemeente haar digitaal vrijwilligersloket Give A Day. Organisaties kunnen er vrijwilligersvacatures en -administratie delen. Vrijwilligers vinden er op hun beurt interessant vrijwilligerswerk.

“Eind vorig jaar polste de DOE-METER naar wat er leeft bij inwoners en verenigingen in Staden”, licht schepen van vrije tijd Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld) toe. “Met de bevraging wilde de gemeente weten waar de noden liggen bij de vrijwilligers en waar nog ondersteuning nodig is vanuit het gemeentebestuur. Uit die bevraging bleek dat inwoners een digitaal vrijwilligersloket missen. Ze plaatsten deze prioriteit bovenaan hun lijstje. Gemeentes zijn het lokale vliegwiel voor het versterken van vrijwilligerswerk. Daarom vinden we het belangrijk om werk te maken van zo’n digitaal vrijwilligersplatform.”

“De gemeente slaat daarvoor de handen in elkaar met Give A Day, een organisatie die openbare besturen ondersteunt bij een gecoördineerd vrijwilligersbeleid”, gaat de schepen verder. Het resultaat is een online vrijwilligersloket waar vrijwilligers en organisaties elkaar kunnen vinden. Registreren is gratis, zowel voor organisaties als voor vrijwilligers. Zo vind je onder meer een overzicht van alle vrijwilligerswerk in de gemeente. Je kan er vrijwilligersvacatures plaatsen en vinden. Het platform kan ook gebruikt worden voor je administratie, zoals het bijhouden van de ledenlijst van je vereniging of het beheer van je persoonlijke gegevens als vrijwilliger. Afhankelijk van de vraag en het succes kijken we om de functies verder uit te breiden. Hoe meer mensen zich registreren, hoe groter de kans op een ideale match en hoe krachtiger het netwerk.” Registeren kan via www.staden.be/vrijwilligers. (BCH)