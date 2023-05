Gemeente Kuurne op zoek naar LGBTQIA+-ambassadeurs: “Draag boodschap ‘liefde is liefde’ samen met ons uit

Wereldwijd wordt op woensdag 17 mei de discriminatie en vervolging van holebi’s en transgenders aangeklaagd. In verschillende landen worden acties opgezet. Ook in Kuurne engageert het gemeentebestuur zich al enkele jaren tegen elke vorm van discriminatie op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Op de IDAHOT-dag (Dag tegen Homofobie en Transfobie) hijst de gemeente elk jaar de regenboogvlag. Daarnaast heeft de gemeente ook twee mooie regenboogzebrapaden aan de bib en aan Sint-Pieter. Het gemeentebestuur ondertekende ook het regenboogcharter als duidelijk engagement.

“Liefde is liefde. Kinderen met twee mama’s of papa’s, twee jongens hand in hand op straat…In Kuurne vinden we dat niet erg. Hier mag iedereen echt zijn wie hij echt is”, vertelt Els Verhagen, schepen van Geluk.

Het zijn mooie woorden, maar we weten allemaal dat niet iedereen zo ruimdenkend is. Er zijn nog steeds mensen, zelfs goede vrienden of familie, die vinden dat het niet kan dat twee mannen een koppel zijn of dat een kind twee mama’s heeft en die mensen zeggen dat zelfs openlijk en verbreken daarom soms alle contact, ook in Kuurne.

“Ben je lid van de LGBTQIA+-gemeenschap?”, vervolgt schepen Verhagen. “Is iemand uit je directe omgeving lid van de LGBTQIA+- gemeenschap? Draag je de LGBTQIA+-gemeenschap een warm hart toe? Word dan LGBTQIA+-ambassadeur en draag de boodschap van ‘liefde is liefde’ samen met ons uit. We zoeken ambassadeurs die hun verhaal willen delen, die willen meewerken aan enkele acties en ontmoetingsmomenten. Wil je graag ambassadeur worden, maar liever achter de schermen werken, dat kan ook. In oktober willen we graag de eerste keer met alle ambassadeurs samen komen om samen over enkele projecten na te denken.”

“Als gemeente willen we niet enkel symbolische acties ondernemen zoals een regenboogzebrapad”, vervolgt burgemeester Francis Benoit. “LGBTQIA+-ambassadeurs kunnen ons adviseren hoe wij beleidsmatig dingen kunnen veranderen zodat iedereen zich hier welkom voelt.”

Mede-ambassadeurs

Nieuwsgierig wie jouw mede-ambassadeurs zijn? Oshin Derieuw (tweevoudig wereldkampioene boksen), Charlotte Deldaele (voormalig triatlete en sportvrouw van het jaar), Sybe Vandemeulebroucke (kleuterleider en theaterfanaat) en Kaithy Debaere (trainster jeugdvoetbal). Mag jouw naam ook op dit lijstje staan? Vul dan het webformulier in vóór 15 juli op www.kuurne.be/idahot-ambassadeur en in de loop van augustus neemt An of Sofie contact met je op.