Gemeente Kortemark deelt oude straatnaamborden uit

In Kortemark zijn onlangs alle straatnaamborden vernieuwd.

Heel wat borden waren verouderd, verweerd of beschadigd. De komst van de nieuwe huisstijl en het nieuwe gemeentelogo waren dan ook een ideale aanleiding om schoon schip te maken.

Voor veel mensen is zo’n bord een hebbeding en daarom kan je tot 8 maart een straatnaambord aanvragen via communicatie@kortemark.be of 051 57 51 47.

Overstijgt de vraag het aanbod, dan worden de borden verloot. Ze kunnen op 14 en 15 maart afgehaald worden in het gemeentehuis en mogen niet worden doorverkocht, of zo worden opgehangen dat ze voor verwarring zorgen in het straatbeeld of openbaar domein. Er zijn zowel platte borden als borden met dubbel omgeplooide rand, om aan een paal te bevestigen.