Gemeente Knokke-Heist geeft toelichting bij nieuwe bouwprojecten in Heist: jeugdsite aan stationsbuurt en herziening RUP Dorpskern

Op donderdag 1 juni nodigde de gemeente haar inwoners uit voor de infosessie over de komende (bouw)projecten in deelgemeente Heist. Wegens het groot aantal geïnteresseerden ging deze sessie zowel door om 16 uur en 19.30 uur in zaal Ravelingen. De geplande jeugdsite in de stationsbuurt, het project aan de Heistlaan en de herziening van de Dorpskern RUP Heist kwamen onder meer aan bod. De gemeente legt het accent op betaalbaar wonen om jonge gezinnen in Knokke-Heist te kunnen behouden.

Betaalbaar wonen en huren

Concreet wil Knokke-Heist de leegloop van haar jonge inwoners tegenhouden via de toevoeging van betaalbaar wonen in verschillende bouwprojecten. De gemeente hield al eerder infosessies over de toewijzingsvoorwaarden bij een betaalbare woning. De bedoeling is om in totaal 1.500 betaalbare woningen te creëren.

In Heulebrug zijn er dan weer plannen voor betaalbaar huren. In samenwerking met Betaalbaar Huren (BVK) en de West-Vlaamse Intercommunale zouden er in deze wijk 24 woningen komen gaande van één tot drie slaapkamers.

Jeugdsite in stationsgebouw Heist

Onder de noemer ‘Investeren in het hart van Heist voor de jongste generaties en hun ouders’ werd een presentatie gegeven over de plannen voor de toekomstige jeugdsite in het stationsgebouw van Heist, die de gemeente recentelijk opkocht. Deze site biedt de mogelijkheid om verschillende verenigingen er hun nieuwe thuisbasis te geven, zoals de speelpleinwerking, de Chiro, academie MAAK en muziekvereniging Sint-Cecilia.

Het stationsgebouw zou volledig afgebroken worden en een duurzame nieuwbouw met drie verdiepingen en één ondergrondse ruimte zou er in de plaats komen. Het gebouw blijft wel dienst doen als treinstation. Volgend jaar worden de plannen concreet uitgewerkt en idealiter kan de bouw in 2025 starten.

De zaal zat bij de eerste infosessie om 16u al afgelaten vol. © LM

Project Heistlaan

Het project aan de Heistlaan wordt gemotiveerd omwille van het feit dat het gelegen is in een woongebied, in de stationsomgeving en in de buurt van voorzieningen zoals handel en recreatie. 40% van de 117 geplande appartementen zouden verkocht worden via betaalbaar wonen voor jonge gezinnen.

Naast de woonblokken komt een waterbuffer en hondenlosloopweide, die al in 2019 een vergunning kregen. In de buurt komt ook een parkzone. De gemeente beloofde de vele bezwaarschriften ernstig te nemen, maar ging er tijdens de infosessie niet dieper op in. De bezwaarschriften worden geanalyseerd en een beslissing van het college wordt tegen 23 juni bekendgemaakt.

Herziening RUP Dorpskern Heist

Bij de plannen van de herziening RUP Dorpskern werden 88 bezwaarschriften ingediend. Er zouden vijf nieuwe projectzones komen: site Lidl, site Pannenslag, site ter hoogte van Ravelingen 3.0, site Oostwinkel en site kop Breed Veertien. Voor deze zones zijn er plannen om nog woningen te bouwen en het maximaal aantal bouwlagen op te trekken.

Op 4 juli volgt een uitspraak door de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, eind september doet de gemeenteraad een definitieve vaststelling over de herziening.

De nieuwe projectzones voor RUP Dorpskern Heist. © GF

De infovergadering werd afgesloten met een woordje van burgemeester Piet De Groote, die hamerde op de leefbaarheid van de gemeente en de cohesie tussen inwoners en tweedeverblijvers.

Ook burgemeester Piet De Groote sprak de aanwezigen toe. © LM

De aanwezigen stelden daarna verschillende vragen over het praktisch verloop van betaalbaar wonen om onder meer fraude tegen te gaan en waarom er niet meer eengezinswoningen kunnen komen voor de jeugd in plaats van enkel appartementsblokken. Ook werd er extra duidelijkheid gevraagd over de mogelijke plannen met de site Hubo/Aldi, kop Breed Veertien, het oude woonzorgcentrum in Westkapelle en de beperkte aantal groene zones in het centrum van Heist. (LM)