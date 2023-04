Gemeente Ichtegem viert voor derde keer verdienstelijke inwoners

Elk jaar zet het lokaal bestuur van Ichtegem de meest verdienstelijke inwoners in de bloemetjes. Vorige week vrijdag stond de derde editie van de Ichtegem Inspireert-awards op het menu tijdens een feestelijke show in De Klokkenput.

De Ichtegem Inspireert-awards voor 2022 gaan naar piloot kartwedstrijden Bruce Ramboer (jeugdsporter), KBK Ichtegem U12 jeugd (sportploeg) en triatlonatleet Jeffrey Sanders van sportclub A bloc Endurance (Sportverdienste).

Straffe atleet

Sanders’ palmares is indrukwekkend. In het seizoen 2021-2022 eindigde hij op het EK Ironman in Frankfurt als zevende in de categorie M25, in een tijd van 9:45’. Hij kwalificeerde zich ook voor het WK Ironman in Hawaï – wat maar weinig landgenoten hem hebben voorgedaan – en eindigde daar op de honderdste plaats in de categorie M25, in 10:28’.

Boven De Wolken

De titel van Inspirerende Inwoner gaat naar Cindy Casteleyn.

Zij is sinds januari 2018 vrijwillige fotografe bij Boven De Wolken, en gaat op bezoek bij ouders die tijdens of kort na de zwangerschap noodgedwongen afscheid moeten nemen van hun kindje. Ze geeft die ouders met professionele foto’s van hun kindje een houvast, een tastbare herinnering die ze kunnen koesteren en die hen ondersteunt tijdens het rouwproces. Cindy wil zo sterrenouders een hart onder de riem steken en laten weten dat ze hun verdriet niet alleen hoeven te dragen.

Laagdrempelige Chiro

Tot slot gaat de titel van Inspirerende Vereniging/school naar de Chiro Eernegem.

Die trekt met maar liefst 200 kinderen op kamp en bezorgt zo heel wat kinderen en jongeren een onvergetelijke tijd. Daarnaast probeert Chiro Eernegem zich ook in te zetten voor kinderen en jongeren die het financieel moeilijk hebben. Chiro Eernegem wil zo laagdrempelig mogelijk zijn. (EV)