Gemeente huldigt verdienstelijke inwoners

Jaarlijks worden ook de verdienstelijke inwoners, die Oostrozebeke op de kaart hebben gezet, in een hulde betrokken. Als eerste werd de verkozen Krak door De Krant van West-Vlaanderen, Filip Seynaeve, op het podium geroepen. Filip heeft zijn sporen verdiend in de muziekwereld. De tweede verdienstelijke burger was plezierschrijver Roland Derveaux. Hij heeft al een vijftal romans op zijn naam en in zijn romans komt zijn thuisgemeente Oostrozebeke regelmatig aan bod. Als derde was er de CEO van Kipco Damaco als winnaar van de Leeuw van de export. De firma werd vertegenwoordigd door Iris Vandaele. Het bedrijf VDK Design viel ook in de prijzen. De firma kreeg de schrijnwerkaward voor beste schijnwerker 2022 onder de categorie Houtbouw van het vakblad Schrijnwerk. De firma werd vertegenwoordigd door Bjorn Vandekerckhove. (CLY/foto CLY)