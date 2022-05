Gemeente huldigt cultureel verdienstelijke personen en verenigingen: “Ons cultureel leven is heel actief”

In het theatercentrum werden de cultureel verdienstelijke personen gehuldigd. Dit zijn mensen die al een mooi aantal dienstjaren hebben bij een of andere vereniging. Ook enkele verenigingen zelf werden gehuldigd.

In zijn openingswoordje had Geert Vanhessche, voorzitter van de adviesraad voor cultuurbeleid, het over de moeilijke opstart voor de verenigingen na de pandemie. “We mogen weer, maar willen we wel?”, klonk het. “Heel wat verenigingen organiseren opnieuw volop activiteiten, maar de publieke opkomst is niet altijd overweldigend.” Tevens dankte hij het gemeentebestuur voor de ondersteunende maatregelen zodat nagenoeg geen verenigingen er de brui aan gaven.

Cultuurschepen Isabelle Degezelle zei dat het virus ook positieve kanten had. “Het deed veel mensen stilstaan en nadenken. Velen gingen creatief aan de slag en ontdekten dat ze hun vrije tijd en passie ook op een andere manier konden beleven. Zo werden er online- of huiskamerconcerten georganiseerd en ging men uitdagingen aan waar men in de periode voor corona geen tijd voor had.”

Ze zei ook blij te zijn met de uitgebreide lijst van personen en verenigingen die gehuldigd werden. “Het bewijst hoe actief ons cultureel leven is en hoeveel mensen er zich hiervoor elke dag weer inzetten.”

Gehuldigden

Bij de Kon. Muziekvereniging De Ware Vrienden is Lieve Hostyn 25 jaar bestuurslid. Verder waren er Luc Coquerelle (60 jaar spelend lid), Dominique Vanhede (50 jaar actief) en Kelly Callebaut, Kurt Peeters, Bavo Struyve, Sofie Moreel, Ann Vandenbroucke en David Vandevenne (allen reeds 35 jaar spelend lid).

Bij de Kon. Fanfare Sint-Cecilia uit Heestert is Peter Vanlerberghe 25 jaar bestuurslid. Bij de Twirlingclub van deze fanfare werd Sabrina Beunens gehuldigd. Zij maakt er al een kwarteeuw deel van uit. Haar vader, Ivan, is al 50 jaar manusje van alles en spelend lid bij de fanfare. Ook Annelies D’Hondt is al 35 jaar spelend lid.

Er zat nog meer muziek in de huldiging met de Kon. Har. De Verenigde Vrienden uit Sint-Denijs. Tom Vrijens is er al 25 jaar dirigent en zijn Fernand Boydens en Bernard Debue er respectievelijk 75 en 70 jaar spelend lid. Verder is Guy Thibaut er 55 jaar spelend lid en Dirk Dejaeghere al een halve eeuw. Hans Desmet musiceert er 45 jaar en Evelyne Rogiers en Olivier Bulteel doen dit al 40 jaar.

Niet alleen met instrumenten kan je veel talent vinden in Zwevegem, ook met de stem kan je samen tot een prachtig resultaat komen. Het Kon. Mariakoor van Heestert bestaat 90 jaar. Joris Peeters, Chris Vangheluwe en Piet Blomme maken er al 35 jaar deel van uit.

Guido Verriest is al een kwarteeuw organist in Moen en in het decanaat Avelgem. Hij is tevens begeleider van het Sint-Eligiuskoor Moen. Vorig jaar mocht hij vanuit de dekenij op pensioen maar nog steeds kunnen ze hem niet missen en wordt hij keer op keer terug opgeroepen om de muzikale ondersteuning te voorzien.

Ook Samana Zwevegem bestaat een halve eeuw. Antoon Crommelinck is er al even lang bestuurslid. Lieve Vervaeke zet zich al 35 jaar in als bestuurslid.

Jubileum uitgesteld

Het vrijetijdsatelier Sueva Zwevegem bestaat 60-jaar. Patrick Vyncke is daar al 50 jaar bijzonder actief.

Ten slotte was er ook nog een attentie voor het Zwevegems Teater dat zijn 60-jarig bestaan mocht vieren, hoewel dit jubileumseizoen in het water viel omdat door corona geen enkele voorstelling kon doorgaan. Volgend toneelseizoen wil men dat goedmaken.

Na de huldiging was er nog een optreden van Sander Cottenier, talent van eigen bodem. Er werd geëindigd met een receptie waarop de culturele vriendschapsbanden opnieuw aangehaald werden. (GVZ)