Gemeente Heuvelland en Karure bouwen samen aan betaalbaar wonen: prachtig aanbod in vernieuwde wijk

In het Begoniapark van Westouter wordt voorzien in de bouw van twaalf nieuwe woningen die voldoen aan alle hedendaagse normen inzake duurzaamheid, dit ter vervanging van de zeven bestaande woningen uit de jaren ‘80.

“Dit kadert binnen het principe van zuinig ruimtegebruik waaraan we als gemeente ook sterk werk van maken”, weet burgemeester Wieland De Meyer. Tien woningen zijn bedoeld als privéwoning en twee woningen zijn bestemd voor het OCMW die deze zal verhuren.

Wedstrijdprocedure

In het kader van de woonontwikkeling in het Begoniapark schreef de Gemeente Heuvelland een wedstrijdprocedure uit voor de sloop van zeven woningen en de bouw van twaalf comfortabele nieuwbouwwoningen. De procedure resulteerde begin juli in een publiek private samenwerking met lokaal projectontwikkelaar Karure uit Poperinge.

“Samen met Cottreel Architecten diende Karure een siteplan in dat een antwoord bood op alle gunningscriteria en daardoor straks ruimte biedt aan twaalf duurzame nieuwbouwwoningen”, duidt burgemeester Wieland De Meyer de keuze. De zeven seniorenwoningen waren lang de enige woningen die de gemeente sociaal verhuurde in Westouter. De laatste jaren werden in samenwerking met Ons Onderdak al elf sociale woningen gebouwd, en binnenkort worden er nog eens een achttal bijgebouwd. “De oude seniorenwoningen waren dringend aan vernieuwing toe, waarbij we een mogelijkheid zagen om de grote percelen nuttiger te gebruiken om een nieuw woonaanbod te voorzien voor jonge gezinnen en er nog een tweetal te behouden voor het OCMW”, aldus burgemeester De Meyer.

De twaalf woningen worden gegroepeerd in drie volumes. Tussen de volumes worden doorsteken voorzien voor wandelaars en fietsers. De woningen voor de doelgroepen worden in één volume voorzien bestaande uit één bouwlaag met plat dak en onder meer binnendeuren met een breedte van 105 cm en een rolstoeltoegankelijke slaapkamer. De woningen hebben een eigen berging die mee opgenomen is in het volume. De tien andere woningen worden voorzien in twee volumes, telkens bestaande uit twee bouwlagen, aan de straatzijde afgewerkt met een lessenaarsdak en aan de kant van het wandelpad bestaande uit een plat dak. De woningen worden voorzien in roodbruine gevelstenen voor de gevels. Voor de hellende daken wordt gewerkt met vlakke pannen (leigrijs). De volumes worden op een onderlinge afstand van drie meter ingeplant.

Herwaardering

Met dit initiatief zet de gemeente Heuvelland duidelijk in op herwaardering van het aanbod van het OCMW. “We zijn er dan ook van overtuigd dat deze compacte betaalbare woningen, gelegen in de compleet vernieuwde wijk in Westouter, een prachtig aanbod zal zijn voor mensen op zoek naar een woning in Heuvelland.” (Marc Desender)