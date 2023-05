Op 8 mei wordt in Ledegem traditiegetrouw het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op het kerkhof in Rollegem-Kapelle ligt een Waalse soldaat begraven. Hij liet op 25 mei 1940 het leven bij bombardementen door het oprukkende Duitse leger. Aan zijn graf werd maandag een hulde gebracht aan Pairon, maar ook aan alle overleden soldaten die in de Wereldoorlog om het leven kwamen. (BF/foto JS)