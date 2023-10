Gemeente en parochie zamelen speelgoed in voor de Sint

Binnenkort is het weer zover en loopt Sinterklaas over onze daken. Maar niet voor alle gezinnen en kinderen is dat zo evident. Voor zij die het wat moeilijker hebben, organiseert de gemeente Deerlijk in samenwerking met de parochie De Wijngaard een inzamelactie voor speelgoed.

Het speelgoed kan van vrijdag 3 tot en met zondag 19 november binnengebracht worden in de Sint-Columbakerk en de kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Sint-Lodewijk.

Het gaat om alle speelgoed geschikt voor kinderen tot en met 12 jaar dat nog volledig en in propere staat is. Pluchen knuffels worden niet aangenomen. De inzamelactie kadert in het project ‘Hallo buur(t)’.