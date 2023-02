Gemeente en LAGO presenteren nieuw zwembad: opvallend weinig vragen over kostprijs

De eerste van drie informatieavonden rond het veelbesproken zwembaddossier heeft intussen plaatsgevonden. Meer dan 200 Bredenaars zakten maandagavond af naar het auditorium van het MEC Staf Versluys af en kregen er een uitvoerige uiteenzetting over de plannen voor LAGO Grasduinen.

Veel schoon volk op het podium van het Staf Versluys maandag voor de eerste infosessie rond het nieuwe LAGO-zwembad. Naast een delegatie van het gemeentebestuur was ook meester Rasschaert van het gelijknamige advocatenkantoor dat de hele procedure begeleidde, op post, net als Dieter Tielemans, directeur van LAGO.

Burgemeester Vandenberghe opende maandag met de opmerking dat hij blij was deze hoorzittingen te kunnen organiseren. “Er is al veel verteld over dit project, niet altijd gestoeld op de feiten. En als ik lees hoe er bijwijlen gefulmineerd wordt op de sociale media dan ben ik bijna opgelucht dat we hier de nodige correcte uitleg kunnen geven.”

Werken starten deze zomer

De burgemeester kon al meteen uitpakken met het nieuws dat het dossier volledig werd verklaard door de provincie. “Ze zullen daar nu de komende maanden het dossier grondig onderzoeken. Zijn er geen bezwaren, dan kunnen we nog deze zomer starten met de werken.”

Vandenberghe ontkende in een adem dat het nieuwe zwembad een prestigeproject is voor het gemeentebestuur. “Het is een project op maat van onze gemeente. We zijn al jaren bezig met het dossier. De verplichte sluiting van het huidige zwembad nadert met rasse schreden. Eind 2024 moet het onverbiddelijk dicht. We hebben uitstel van executie gekregen, precies omdat er een nieuw zwembad op stapel staat en er moet vermeden worden dat Bredene straks tijdelijk zonder zwembad komt te zitten.”

Het beste idee

De burgemeester somde hierop nog eens de 4 voorliggende scenario’s op, waarover het gemeentebestuur zich moest buigen: “We konden beslissen het zonder zwembad te doen. Maar wat dan met onze 19.000 inwoners, de vele toeristen en vooral de 1.200 leerlingen, die vandaag schoolzwemmen? Het Ter Polderzwembad renoveren was ook geen optie want het oude bad dateert van de jaren 70 en we zouden op die locatie nooit de intussen veel strengere normen gehaald hebben.”

“Vergeet niet dat er op Grasduinen vandaag niks is, hé”

“Ok, we konden ook een simpel zwembadje bouwen. Dat zou ons ook al snel 1,3 miljoen euro per jaar gekost hebben. Voor een veel beperkter aanbod. Neen, dan leek LAGO Grasduinen, zoals het vandaag voorligt, ons het beste idee. Dat standpunt werd gedeeld door alle politieke fracties in de gemeenteraad (Groen trok later de handen van het project af op basis van de gestegen jaarlijkse kostprijs, mm).”

Grootste gemene deler

Vandenberghe verzekerde dat er van bij aanvang rekening werd gehouden met de verzuchtingen van de inwoners, clubs, scholen, … “We hebben er de Gecoro, sportraad, campinguitbaters,… bij betrokken. Precies omdat we wilden dat dit nieuwe zwembad de grootste gemene deler zou bedienen. Want ook al wordt dit een publiek-privaat project, als gemeente moeten we ervoor zorgen dat de publieke waarden worden gerespecteerd. Dat LAGO bijvoorbeeld ruimte laat voor de clubs.”

“Begrijp me echter niet verkeerd, we konden niet op alle verzuchtingen ingaan. Het zwembad dieper maken, zoals de duikclubs vragen, zou ons 800.000 euro extra hebben gekost. Dat leek ons niet verantwoord. Maar het aanbod dat je straks op en rond LAGO Grasduinen vindt, zal veel Bredenaars en toeristen tevreden stemmen. Want dit wordt zoveel meer dan een zwembad. Dit wordt de nieuwe place to be in Bredene. Fietsers en wandelaars zullen er kunnen afstappen aan de cafetaria, er komen een ultramoderne fitness en padelterreinen, … Vergeet niet dat er op Grasduinen vandaag niks is, hé.”

Hefboom

“LAGO wordt ook een meerwaarde voor de campings en derhalve een hefboom voor het toerisme in Bredene. De lokale economie zal er mee van profiteren. Dit is een project dat er kortom moest komen, willen we vermijden dat Bredene straks weer het kneusje van de kust wordt.”

Na een uitvoerige presentatie van LAGO Grasduinen door directeur Dieter Tielemans kreeg het publiek uitvoerig de kans om vragen te stellen. Opmerkelijk was dat op een uitzondering na weinig vragen werden gesteld bij de (fors) gestegen kost voor het nieuwe zwembad. Een bevlogen meester Rasschaert legde uit dat de gemeente zoals iedereen plots geconfronteerd werd met gestegen rentevoeten en (bouw)kosten. De stop uit het bad trekken had op tafel gelegen, verzekerde hij. “Maar finaal bleek het dossier toch financieel overeind te blijven.”

Waterpret

Toen burgemeester Vandenberghe door onafhankelijk gemeenteraadslid Therese Vanneste werd geconfronteerd met de beperkingen van het zwembad voor onder meer duikers werd Vandenberghes verwijt dat ze de populistische toer opging op applaus onthaald en Vanneste net niet weggehoond.

De meest concrete vragen gingen maandag over de kostprijs voor het baantjestrekken of een namiddagje waterpret met de kinderen. Die dreigt straks gevoelig hoger te liggen dan wat vandaag dient betaald in Ter Polder omdat er geen abonnementsformules voorzien zijn. “Maar je krijgt er natuurlijk veel meer voor terug”, reageerde de LAGO-delegatie.