Gemeente en Covias starten samenwerking voor lokale voedselbank, maar dat zint vzw De Beernemse Notenkraker niet: “We worden afgedankt”

Voor de voedselbedeling van mensen in kansarmoede start de gemeente een nieuwe samenwerking met zorggroep Covias. De nieuwe samenwerking komt voort uit een gestegen aantal mensen die beroep moet doen op de voedselbedeling. Vzw De Beernemse Notenkraker, die al sinds 2014 instaat voor de ondersteuning van de voedselbedeling, is razend over de beslissing. “Dit is een sociaal bloedbad.”

Een keer per week kunnen onder meer een 90-tal gezinnen, die door de gemeente worden doorverwezen, terecht in ontmoetingscentrum De Klaver van Covias. Vzw De Beernemse Notenkraker kan er een ruimte gebruiken voor hun voedselbedeling. De gemeente wil die werking nu omvormen naar een sociale kruidenier. Zorggroep Covias zou daarbij de volledige coördinatie en administratie van de voedselbank overnemen. “Omdat de vraag stijgt, moeten we onze werking aanpassen. Vooral wat betreft infrastructuur, ontmoetingsmogelijkheden en aan- en afvoer van voedsel staan we voor uitdagingen die we met deze nieuwe samenwerking hopen op te lossen”, vertelt schepen Vicky Reynaert. “Door de voedselbedeling in te richten als een sociale kruidenier zullen de mensen meer het gevoel krijgen dat ze in een echte winkel zijn. Bovendien willen we in de plaats van één, nu twee keer per week de deuren openen. Door de werking aantrekkelijker te maken, hopen we nog meer mensen te bereiken.”

Ook voor Steven Inghelbrecht, algemeen directeur van Covias, is de samenwerking van groot belang. “Een deel van onze doelgroep van mensen met een beperking krijgt ook met kansarmoede te maken. Dat we hen op die manier kunnen helpen, is een goede zaak. Wij willen het isolement van die mensen verbreken door buurtgericht te werken. Hier komen mensen niet alleen voor voedsel, maar ook voor ontmoetingen en eventueel andere hulp. We willen de sociale kruidenier zo laagdrempelig mogelijk houden om zo veel mogelijk mensen te helpen”, besluit hij.

Hervorming

De samenwerking met vzw De Beernemse Notenkraker wordt dus hervormd. Schepen Vicky Reynaert hoopt dat de vrijwilligers van de Notenkraker willen blijven helpen in het project. “Wij nemen de administratie over en doen de coördinatie, maar hun helpende handen blijven heel erg welkom”, vertelt ze. Jaques Debruyne, voorzitter van de vzw Beernemse Notenkraker, is niet te spreken over de gang van zaken. “De verontwaardiging bij ons en de 45 vrijwilligers is enorm. Wij hebben er geen problemen mee dat de voedselbank moest hervormd worden, maar de manier waarop kon anders”, vertelt hij. “We verwachtten dat er op de vergadering deze week zou worden nagedacht over hoe de voedselbank er in de toekomst zou uitzien. Maar zonder overleg deelde men ons mee dat onze taken wegvallen.”

Dat hun vrijwilligers nog welkom zijn, wordt bij de vereniging op hoongelach onthaald. “Men zet ons eerst buiten en vraagt dan of we nog willen helpen. Niemand van onze vrijwilligers is nu van plan in de nieuwe werking mee te helpen. Alleen al door hoe de hele hervorming verliep, weigeren wij dat. Maandag heb ik iedereen samengeroepen om na te denken hoe het nu verder moet”, vertelt Debruyne.

“Afgedankt”

De voorzitter van de Beernemse Notenkraker vindt dat hij en zijn organisatie wordt “afgedankt.” “Voor onze vrijwilligers valt heel veel weg als ze dit niet meer kunnen doen. Dat men beslist om niet meer met ons samen te werken, komt wellicht voort omdat we niet met alles akkoord waren. Maar wij wilden blijven overleggen om te bekijken hoe we een rol kunnen blijven spelen voor de Beernemse gezinnen die ons nodig hebben. Dit is een sociaal bloedbad”, besluit de voorzitter.

“Er moest een beslissing genomen worden”

“Dit was de enige mogelijkheid”, reageert schepen Vicky Reynaert. “Ik wil vermijden dat de voedselbedeling stilvalt. Covias en De Beernemse Notenkraker werkten al jaren samen aan die voedselbedeling, maar die samenwerking verliep moeilijker en moeilijker. Covias wilde de dienstverlening verderzetten als de coördinatie en administratie in hun handen kon belanden. Ik kan het me niet permitteren om die 90 gezinnen niet meer te bedienen. Er moest dus een beslissing genomen worden, en die is er nu gekomen”, besluit de schepen.