Gemeente en 18 Maldegemse actoren bundelen de krachten: “Samenwerking rond alcohol- en drugspreventie”

Onlangs ondertekenden het gemeentebestuur en 17 andere Maldegemse actoren een nieuwe engagementsverklaring om samen te werken rond preventie op het vlak van onder andere drugs, alcohol, gokken en verkeersveiligheid.

Het vorige preventiecharter tussen het gemeentebestuur, de Maldegemse scholen, de politie en het jeugdhuis dateert van 2015 en liep tot 2020. Ondertussen werd in 2019 het gemeentelijk Drugpunt Maldegem opgericht, dat zich toespitst op drugsensibilisering en begeleiding bij een beginnend drugprobleem. “Met het nieuwe charter engageren nog meer Maldegemse actoren zich om de krachten te bundelen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Tijdens een lokaal preventieoverleg zullen alle partijen halfjaarlijks samenkomen om kennis en expertise uit te wisselen en een coherente en gemeenschappelijke aanpak uit te werken rond alcoholpreventie, drugpreventie, game- en gokverslaving, pesten, alcohol en veiligheid in het verkeer. Daarnaast engageert elke deelnemende partnerorganisatie zich om een drug- en alcoholbeleid in te voeren. Op die manier kunnen ze ook financiële steun verkrijgen bij de organisatie van een actie of project. Zowel Rotaryclub Maldegem als de gemeente investeren elk eenmalig 5.000 euro om gedurende 3 jaar deze projecten te steunen.”

Onmisbare schakel

De ondertekening van het charter is ook de eerste stap binnen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die de gemeente afsluit met vzw De Redekiel. “We geven hiermee opnieuw het vertrouwen aan vzw De Redekiel om hun werking uit te rollen in de lokalen van het jeugdhuis. Dat is belangrijk, want sociaal contact via een jeugdhuis is een onmisbare schakel voor de ontplooiing van onze jeugd”, zegt schepen van Jeugd Peter Van Hecke (N-VA), die ook nog laat weten dat vanaf vrijdag 1 juli Tim Vermeulen start als nieuwe beroepskracht van vzw De Redekiel. “Ik kijk ernaar uit om dit jeugdhuis weer te laten bloeien en het creatieve naar boven te brengen”, blikt Tim Vermeulen vooruit.