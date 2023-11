Gemeente doet er alles aan om het eilandje te verwerven: “Onderhandelingen starten”

Het is niet de eerste keer dat het eilandje, dat gelegen is in de parkzone van de Visscherie, opduikt in de gemeenteraad. Ook de oppositie zette het al een paar keer op de agenda, maar tot een echte behandeling kwam het nooit. Nu is er evenwel een doorbraak. Schepen van Openbare Werken Olivier De Marez geeft een stand van zaken.

Schepen Olivier De Marez betitelde de herwaardering van de Visscherie-parkzone als een prachtig project. “Momenteel zijn we bezig met een sanering van de zone die nu eigendom is van de gemeente. Een opkuisactie na vele jaren van verwaarlozing. In die zone waar de sanering aan de gang is, staan veel te veel bomen, waardoor jonge waardevolle bomen geen kans krijgen om zich te ontwikkelen. Bovendien staan er heel wat kaprijpe bomen die een gevaar vormen voor wandelaars wanneer een storm opsteekt. Het kappen en verwijderen van bomen gebeurt in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos. In zijn totaliteit gaat het om een totale oppervlakte van ongeveer 11.000 vierkante meter. Kwalitatieve bomen kunnen zich na de sanering veel beter ontwikkelen. Het is ook zo dat zonder kappen en saneren het Visscheriepark niet opengesteld kan worden voor de bevolking, want het gevaar voor vallende takken is reëel. Daarnaast wordt ook de zone waar vroeger een feestzaal stond opnieuw ingericht, zodat op die plaats openluchtevenementen kunnen plaatsvinden. Op de bestaande parking wordt aangepaste verlichting aangebracht. Zo kan de parking meer gebruikt worden door de omwonenden en kunnen we de Stationsstraat wat ontlasten.”

Prachtig domein

Het Visscherie Park is niet volledig eigendom van de gemeente. Een prachtig domein palend aan de parking is nog in privaat bezit en eigendom van de familie Viaene-Snick. De gemeente zou die zone, die bekend staat als het eilandje, graag verwerven. Ook de oppositie Inspraak. nu drong daar in het verleden al een paar keer op aan. Intussen werd er gepolst bij de eigenaars of zij bereid zijn om het eilandje te verkopen. Volgens schepen De Marez zou dit het geval zijn. “Op 28 september was er een eerste gesprek met de eigenaars om te komen tot een aankoop. Daarvoor moest er eerst een schattingsverslag opgemaakt worden. Op vrijdag 6 oktober kwam er een schatter langs om het gebied te bekijken. Op 24 oktober heeft de gemeente dan het schattingsverslag ontvangen. De onderhandelingen kunnen binnenkort opgestart worden. Intussen heeft de gemeente de nodige budgetten voorzien. Cijfers zijn nog niet vrij gegeven. Daarmee willen we wachten tot de onderhandelingen rond zijn.”

Paviljoen

We informeerden ook bij de schepen wat er gaat gebeuren met het paviljoentje dat op het eilandje is ingeplant. “Dat gebouw is bouwkundig erfgoed of een bouwkundig landschappelijk element. Het paviljoen is zeker niet bouwvallig, maar het is aan een opknapbeurt toe. Het kan een schitterend totaalproject worden dat wij samen met de provincie hopen te realiseren. Wanneer we dit project gerealiseerd krijgen, mag je het echt het sluitstuk noemen van het gevoerde groenbeleid tijdens deze legislatuur”, klinkt het nog. (Julien Cluyse)