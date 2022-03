Gemeente Deerlijk stelt nieuwe vrijwilligersbrochure voor

Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger bracht de gemeente Deerlijk een nieuwe vrijwilligersbrochure uit. Het document biedt aan geïnteresseerde burgers een duidelijk overzicht aan van wat er allemaal bestaat aan gemeentelijke vrijwilligerstaken.

“Het is heel belangrijk om zo’n brochure uit te brengen aangezien er heel wat gemeentelijke dienstverlening draait op die enthousiaste groep vrijwilligers”, verduidelijkt schepen van Sociale Zaken Louis Vanderbeken (CD&V). “Heel wat taken die we als gemeente bijzonder appreciëren en waar wij als gemeente maar vooral onze inwoners, de vruchten van plukken.”

“Het gaat bijvoorbeeld over kindjes meten en wegen bij Kind & Gezin, voedsel herverdelen bij ’t Netje, vervoer voor de mindermobielen, verjaardagsbezoekjes aan de 80-plussers, animatoren bij de speelpleinwerking, het mobiel lokaal dienstencentrum… Ook het menselijk vlak mogen we niet vergeten: luisteren, gezelschap bieden, bemiddelen, sociaal weefsel creëren…”

“Behalve het uitbrengen van de nieuwe vrijwilligersbrochure stuurt de gemeente Deerlijk traditiegetrouw een kaartje naar alle vrijwilligers om hen te bedanken. Onze communicatiedienst startte ook een positieve campagne via sociale media zoals Instagram en Facebook. We zeggen onze vrijwilligers welgemeend dankjewel voor hun vele enthousiaste inspanningen”, besluit de schepen Vanderbeken.

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk in Deerlijk of benieuwd naar de brochure? Neem dan zeker een kijkje op https://www.deerlijk.be/vrijwilligerswerk.