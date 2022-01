Gemeente Deerlijk lanceert nieuw infomagazine

Nadat de gemeente Deerlijk eind 2021 een nieuwe huisstijl, inclusief nieuw logo lanceerde, zet men in 2022 de trend verder met een nieuw infomagazine. Onder de naam ‘Hallo8540’ valt het infomagazine deze week voor het eerst in de bus van alle Deerlijknaren en dat zes keer per jaar.

“Met ‘Hallo8540’ willen we meer dan alleen onze inwoners informeren”, stelt schepen van Communicatie en Informatie Bert Schelfhout (Open Vld). “We willen hen inspireren en visueel prikkelen. Heel wat gemeentelijke projecten komen er thematisch aan bod, maar ook lokale verhalen krijgen een plaatsje. Toffe anekdotes, memorabele momenten of straffe verhalen? De inwoners kunnen deze makkelijk met ons delen via de website en zo in het infomagazine of op onze andere communicatiekanalen verschijnen.”

Activiteitenkalender

“Ook het vrijetijdsaanbod komt met deze vernieuwing dankbaar in beeld. Zo voorzien we telkens een aparte kalender als uitneembaar katern in het midden van het magazine. Daar worden alle activiteiten van onze Deerlijkse verenigingen en eigen organisatie in gebundeld”, weet de schepen nog te melden.

“Met deze vernieuwing trekken we volop de verhalende kaart van het infomagazine en houden we het tegelijkertijd informatief en praktisch voor onze inwoners. Dit alles in een aantrekkelijk, grafisch jasje in de nieuwe huisstijl. Het magazine en de kalender worden ook altijd digitaal beschikbaar gesteld op www.deerlijk.be/hallo8540.” (DRD)