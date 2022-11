Gemeente De Haan opent pop-up buurthuis

In het kader van het buurtproject ‘t Hope Sterker werd in de wijk Lindenhof een pop-up buurthuis geopend. Bewoners kunnen er terecht met al hun noden, wensen of aanbevelingen om het dagdagelijkse leven in de wijk te verbeteren.

Eerder dit jaar keurde de Vlaamse overheid een subsidiedossier goed om een Zorgzame Buurt uit te bouwen in de wijk Lindenhof. Het project, dat luistert naar de naam ’t Hope Sterker, wil samen met de buurtbewoners nadenken over hoe de levenskwaliteit in de buurt kan verbeteren. “Het project zet in op buurtparticipatie, buurtsamenhang en het toegankelijker maken van het (zorg)aanbod”, zegt schepen voor Sociale Zaken en Welzijn Marleen Vercruyce.

“Samen met een groep geëngageerde buren willen we hier de komende twee jaar bekijken met welke acties we mensen uit de buurt vaker met elkaar in contact kunnen laten komen, en hoe we de bestaande hulp- en dienstverlening toegankelijker kunnen maken.” Een buurtcoach ging al rond voor een bevraging omtrent de noden en knelpunten in de wijk. Het pop-up buurthuis werd ondergebracht in een leegstaande woning van de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof.

“Deze woning stond leeg omdat we hier volgend jaar met een nieuw bouwproject starten. We gaven het OCMW van De Haan dan ook graag de mogelijkheid om er gedurende een beperkte periode gebruik van te maken”, zegt directeur Wim Moyaert. Buurtcoach Delphine Decraene zal er enkele dagen per week luisteren naar de noden, wensen of aanbevelingen van de inwoners omtrent het dagdagelijkse leven in de wijk. “Buurtbewoners met leuke ideeën zijn in het buurthuis welkom op maandag en vrijdag van 9 uur tot 11.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur”, klinkt het. Het pop-up buurthuis is gelegen in de Beukenlaan 5.