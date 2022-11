Gemeente De Haan laat zelf laatste strandbar verwijderen en zegt meteen ook concessie op: “Kosten worden verhaald op de uitbaters”

Het gemeentebestuur van De Haan liet vandaag, vrijdag, zelf de laatste strandbar verwijderen.

De strandbars in De Haan moesten uiterlijk op 15 oktober weg zijn en ondanks herhaald aandringen bij de uitbaters, stond strandbar Catalya er bijna anderhalve maand later nog steeds. Vorige week werd de bar al dichtgemaakt en verzegeld omdat er drank werd gestolen. Uiteindelijk besliste het schepencollege de constructie te laten verwijderen en stockeren. Omdat er ook in de loop van de zomer al klachten waren over het niet respecteren van de openingsuren, besloot het schepencollege meteen ook de concessie te beëindigen. “Er waren al verschillende klachten over deze uitbating en ons geduld raakte op”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

“Nu het weer slechter wordt en de inboedel blijkbaar wordt leeggeroofd, konden wij niet anders dan de constructie ambtshalve laten verwijderen. De kosten hiervoor worden uiteraard verhaald op de uitbaters.”

Vooraf werd de hele inboedel wel geïnventariseerd en door de technische dienst van de gemeente verpakt in het bijzijn van de politie.