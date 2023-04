Gemeente De Haan heeft narcissen te geef

Onder het motto ‘adopteer eens een bloemetje’: de narcissen in het dierenparkje in Wenduine moeten straks wijken voor de geplande heraanleg, maar het gemeentebestuur roept op om ze een tweede leven te geven in je tuin.

“We willen de narcissen niet zomaar weggooien en nodigen daarom alle inwoners uit om enkele bloembollen te komen uitgraven”, klinkt het bij de gemeente. De bloembollen kunnen uitgehaald worden op woensdag 12 april, tussen 13.30 en 16 uur ter hoogte van Park Leopold II 8. Niet vergeten mee te brengen: een schopje om de bloembollen uit te graven, en iets om ze in mee te nemen. (WK)