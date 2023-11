Gemeente Bredene zet ‘straatkeerders’ in de bloemetjes

Naar aanleiding van de Week van de Handhaving bedankte het gemeentebestuur haar personeelsleden die dagelijks instaan voor de netheid. Voor de ‘straatkeerders’ had mileuschepen Kelly Spillier een cadeautje veil. Tijdens deze week vragen Mooimakers, Fost Plus en de VVSG samen met de lokale besturen verhoogde aandacht voor het probleem van sluikstorten en zwerfvuil.

“Sinds vorig jaar werken we samen met de openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM, die regelmatig twee handhavers op pad stuurt in Bredene om controles uit te voeren op sluikstorten, zwerfvuil, hondenpoep, sigarettenpeuken… Onze straatkeerders zetten zich dagelijks in om het grondgebied netjes te houden. We hebben die medewerkers tijdens deze themaweek dan ook extra bedankt met een cadeaubon van een lokale handelaar. Ze verdienen ons grootste respect”, aldus milieuschepen Kelly Spillier. (MM/foto MM)