Gemeente betaalt tot 250 euro terug voor coachingstrajecten van lokale ondernemers

Met een toelage wil de gemeente Zedelgem haar ondernemers motiveren tot professionele coaching op maat.

“Het hoeft niet meer gezegd te worden dat corona een enorme impact heeft/had op de zelfstandige ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners. De overgrote meerderheid van de ondernemingen moest zijn fysieke zaak sluiten tijdens de eerste lockdown. Maar de impact van het virus bleef verder duren en voor velen kwamen een tweede sluiting of sterk beperkende maatregelen”, zegt schepen van Lokale Economie Ann Devriendt. “Ondertussen kennen we voortdurend nieuwe coronagolven. Ondernemers moeten zich continu heruitvinden. Met nieuwe veerkracht hebben veel ondernemers zich opnieuw georiënteerd, maar ze vragen zich af of ze wel een goede weg ingeslagen zijn en goed bezig zijn.”

De gemeente Zedelgem wil daarom een motivator zijn om de ondernemers aan te sporen om zich te laten bijstaan door professionele coaches. “Als lokale steunmaatregel voor Zedelgemse handelaars, KMO-zaakvoerders, freelancers, horeca-uitbaters, vrije beroepen,… keurde de gemeenteraad op 28 oktober een toelagereglement goed, dat ondernemers toelaat om een persoonlijk coachingstraject te volgen. Het gaat om volgende coachingstrajecten: Quickwin neemt een helikoptervlucht over je onderneming, je ontvangt verschillende quick-wins waarmee je meteen aan de slag kan. Met een financieel klankbord krijg je antwoord op je financiële vraagstukken, stippel je een financieel traject uit of ga je op zoek naar (alternatieve) financieringsbronnen. In het coachingstraject ‘leiding geven’ ontwikkel je persoonlijk leiderschap en leer je omgaan met personeelsuitdagingen.

De individuele trajecten op maat kunnen gevolgd worden bij Unizo en kosten 230 tot 250 euro. De gemeente neemt 50% van het inschrijvingsrecht ten laste met een maximum van 250 euro per onderneming. Dit tot 31 december 2022. (BC)

Meer info: ondernemersloket@zedelgem.be of 050 288 330