Gemeente Beernem rolt gebruik van European Disability Card uit: “Evident dat we hierop inzetten”

Op advies van de Raad voor Personen met een Beperking rolt de gemeente de European Disability Card uit. Met dat Europees initiatief kunnen houders van de kaart hun beperking aantonen, ook als die onzichtbaar is. Bovendien kunnen ze hiermee gebruikmaken van extra voordelen op vlak van cultuur, sport en vrije tijd.

De gemeentelijke adviesraad voor Personen met een Beperking stelde het gemeentebestuur voor om partner te worden van dit project. “Ik ben blij dat ons advies wordt omgezet in beleid”, reageert voorzitter van de raad Gino Vanpoucke. “Hiermee wordt ‘beperk’ een stukje ‘ingeperkt’”, vertelt hij. In een eerste stap lijst de gemeente via haar website op welke voordelen het met de kaart kan aanbieden. In de toekomst wil Beernem inzetten op extra initiatieven die personen met een beperking extra moeten ondersteunen.

“Vanuit de gemeente willen wij werk maken van een inclusievere samenleving, door niet alleen het bestaan van deze kaart breder bekend te maken, maar ook door een inclusief beleid te koppelen aan de kaart”, licht schepen voor Sociale Zaken Vicky Reynaert (Vooruit) toe. “Voor mensen met een beperking kan dit het verschil maken, en dat vind ik als schepen van inclusie een evidente keuze.”

Concreet kan je met de kaart rekenen op een voorbehouden plaats in O.C. De Kleine Beer en mag je gebruik maken van de rolstoelplaatsen in de voetbalaccomodatie aan sportpark Drogenbrood. Bovendien is het aangepast sanitair in De Kleine Beer, Het Schepenhuys en de Sinjo net als sporthallen Den Akker en Drogenbrood toegankelijk voor mensen met een EDC-kaart. Bovendien zijn er in de bibliotheek aangepaste boeken met bijvoorbeeld eenvoudige taal of grote letters voor mensen met een beperking en krijg je via de bib toegang tot alle digitale boeken van de luisterpuntbibliotheek.

Voorts kan je gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale, kan de dienst Bevolking je thuis komen helpen met vragen en mag je voor een bezoek aan het recyclagepark hulp krijgen van een derde.

Online aanvragen

Mensen met een beperking kunnen de kaart online aanvragen bij de instelling waar je erkend bent. Dat kan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Ook als je een tegemoetkoming of voordeel krijgt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, kan je recht hebben op de European Disability Card. Voor hulp kunnen geïnteresseerden ook terecht bij het Sociaal Huis van de gemeente Beernem.