Gemeente Beernem heeft met 170 nieuwkomers nu 16.128 inwoners

In De Kleine Beer zijn zo’n 170 nieuwe inwoners verwelkomd door burgemeester Jos Sypré (CD&V).

Hij gaf ook wat duiding bij de bevolkingscijfers: “Beernem telt 16.128 inwoners. Uit de statistieken van België in Cijfers blijkt dat we de laatste tien jaar een bevolkingsgroei kennen van 3,97 procent, en daarmee behoren we tot de koplopers in de Brugse regio.”

“De oudste mannelijke inwoner wordt in december 101 en dat is José Reynaert, die ook de oudste nog levende ex-speler van Club Brugge is. Als je ziet dat de Rode Duivels bestempeld worden als een groep oude mannen, is er nog een carrière weggelegd voor José”, lachte de burgemeester. “De oudste dame is Margriet Daele, die op 4 maart 100 jaar werd.”

(Regi/foto Regi)