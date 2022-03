Gemeente Alveringem zoekt seingevers: “Hoe meer, hoe beter”

Twee à drie keer per jaar doen professionele wielerwedstrijden groot-Alveringem aan. Om de komst van deze grote evenementen veilig te stellen, zoekt de gemeente seingevers. “Alveringem heeft een groep seingevers opgebouwd, maar hoe meer mensen op de lijst, hoe beter”, zegt de gemeentelijke sportdienst.

Het is Alveringemnaar Urbain Regheere van Veloclub 2000 die als medeorganisator van de jaarlijkse kermiskoers jarenlang een groep van seingevers bijeen kon krijgen. Maar Veloclub 2000 organiseert geen koersen meer en Urbain gaf te kennen dat hij zijn verantwoordelijkheden neerlegt. Hij droeg zijn lijst over aan de nieuwe sportdienst op het gemeentehuis die voortaan de organisatie van de seingevers tijdens grote koersen op zich zal nemen.

In de kleine plaatselijke koersen, georganiseerd door plaatselijke verenigingen, komt de gemeente niet tussen. De organisatoren moeten zelf voor voldoende seingevers zorgen. Vorige week organiseerden de uitbaters van de Rethorica nog zo’n plaatselijke koers.

Profkoersen

Zo zal Alveringem voor de profkoersen voor voldoende seingevers zorgen. De gemeente krijgt dit jaar drie van die koersen over haar grondgebied. De eerste is Bredene Koksijde Classics die vandaag 18 maart via Lampernisse naar de Rabelaere rijdt en later op de dag nog Stavele en Izenberge aandoet. Op de middag rijden de beloften, na de middag de profs. Alveringem heeft 20 seingevers nodig. “We hebben de lijst van Urbain en die is zeer waardevol”, zegt medewerker Simon Tertooy op het gemeentehuis. “Maar hoe meer mensen op de lijst, hoe beter. Mensen kunnen uitvallen of niet beschikbaar zijn.”

“Om seingever te worden, is er geen opleiding vereist. Wel heb je een belangrijke opdracht. Wie toezegt, moet op de afspraak zijn. Samen met politiemensen zorg je immers dat de koers voor iedereen veilig kan verlopen. Een half uur voor de doortocht van de renners is de seingever op post en tussen de rode en de groene vlag mag men niemand op het parcours laten. Vanaf het ogenblik dat wij kennis hebben van het parcours roepen we de nodige seingevers op en wijzen we hen hun plaats toe. En elke seingever krijgt van de organisatie een verplaatsingsvergoeding.”

Op zondag 27 maart doet alweer een topkoers Alveringem aan: vier van de zeven koersen van Gent-Wevelgem passeren het grondgebied en van politiezone Spoorkin horen we dat deze koers een belangrijke impact op het verkeer zal hebben. De U19 doet om 9 uur al de Waaienburg in Stavele aan en om 11 uur wordt de volledige N8 van Ieper tot Veurne afgesloten voor de doortocht van de beloften.

Op de middag en in de namiddag zijn dan respectievelijk de profs en de dames aan de beurt. Zij rijden op de N8, op het marktplein en de Veurnestraat in Leisele om uiteindelijk via Beveren het grondgebied van Alveringem te verlaten.

Eerste rij

Eerder uitzonderlijk rijdt er dit jaar nog een derde profkoers door Alveringem: het Belgisch kampioenschap van Middelkerke op zondag 26 juni. Omdat de renners de Moeren willen dwarsen, rijden ze ook door Alveringem, Izenberge, Leisele en Fortem.

“Ben je koersliefhebber, dan is seingever worden een ideale kans om de renners van op te eerste rij te zien voorbijkomen”, zegt Simon. “Mensen die geïnteresseerd zijn, mogen mij contacteren via simon.tertooy@alveringem.be.”